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921大地震到南投救災睡「菜市場」衛福部新任心健司長陳柏熹努力接地氣

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
衛福部心理健康司長陳柏熹說，自己來自第一線，相信可以把實務經驗帶進既有政策「做得更順」、「接地氣」。記者沈能元／攝影
衛福部心理健康司長陳柏熹說，自己來自第一線，相信可以把實務經驗帶進既有政策「做得更順」、「接地氣」。記者沈能元／攝影

衛福部心理健康司長一職，自去年9月原司長陳亮妤調任健保署後，即空缺近11個月，今年7月18日由由成大醫院一般精神科主任陳柏熹正式接任，出身成大醫院的他，也被視為是「台南幫」成員。陳柏熹今首度面對媒體，他說，自己來自第一線，相信可以把實務經驗帶進既有政策「做得更順」、「接地氣」。

近期，南部遭到丹娜絲颱風侵襲，再加上水患，民眾生活苦不堪言，陳柏熹說，他從台南來到台北，對於台南的災情十分有感，以往，颱風來臨時，台南有中央山脈的遮蔽，往往沒有災情，但這一次，颱風轉了一個彎直接來到台南，造成很大的災情。因此，將關注災民的心情復健，台南、嘉義的社區心理健康中心都會予以協助，心健司也會加重視資源是否足夠，並進行調度。

「其實，我對於救災並不陌生，921大地震時，曾將到南投救災，當時房屋全倒，只有菜市場是好的，那時醫療服務隊就是住在菜市場，還記得，那時只要有餘震，大家就會跑出菜市場避難。」陳柏熹說，那時南投災情慘重，許多房屋倒塌，怵目驚心，如果遇到心理受創的災民都會轉介至醫療院所諮商、輔導，目前台南等地也有房屋倒塌、屋頂被掀等災情，勢必關心災民心理重建。

當談到當時如何被徵詢擔任心健司長一職，他說，自己來自心理臨床的第一線，也在學校有相關研究經驗，並常參與心健司的各項計畫；至於說，考慮的時間，他說，其實，考慮一天或考慮一年，好像沒有差別，主要是希望藉由進入公務體系，相信可以把實務經驗帶進既有政策，互相交流可以「做得更順」、「接地氣」。

衛福部心理健康司長陳柏熹說，921大地震時，南投災情慘重，許多房屋倒塌，怵目驚心，如果遇到心理受創的災民都會轉介至醫療院所諮商、輔導，目前台南等地也有房屋倒塌、屋頂被掀等災情，勢必關心災民的心理重建。記者沈能元／攝影
衛福部心理健康司長陳柏熹說，921大地震時，南投災情慘重，許多房屋倒塌，怵目驚心，如果遇到心理受創的災民都會轉介至醫療院所諮商、輔導，目前台南等地也有房屋倒塌、屋頂被掀等災情，勢必關心災民的心理重建。記者沈能元／攝影

台南 成大醫院 丹娜絲颱風

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