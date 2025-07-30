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沈玉琳傳「猛爆性肝炎」加護病房搶救 病情如何？三總聲明曝光
57歲藝人沈玉琳昨疑似因猛爆性肝炎引發腦水腫，緊急送醫至內湖三總，住進加護病房搶救，情況不太樂觀。經過一晚，今天又傳出病情好轉，沒有腦水腫、昏迷，意識清楚。不過各方資訊混亂，到底目前病況如何？三總下午發出聲明：不方便回應。
外界傳沈玉琳正接受「跨部門醫療小組」搶命，有消息人士表示，送醫時確實是因為肝炎就醫，但確切原因還不清楚，他的助理也透露最新情況，檢查報告今日會出爐。三總表示，大家很關心藝人沈玉琳的病況，因涉及病人隱私，本院不方便回應，造成不便敬請見諒，謝謝！
猛爆性肝炎致死率極高，各界都關心沈玉琳的病情，他本來就有B型肝炎，去年底開始減肥，雖然瘦身有成，但友人透露因考量補充營養，服用不少健康食品，加重肝臟負荷。幾天前，有其他藝人發現錄影異狀，精神狀況令人擔心，友人建議趕快去健康檢查。
沈玉琳傳出重病，TVBS昨已證實本周四主持的「11點熱吵店」確定停棚，許多合作的藝人聽聞消息，忍不住爆哭，紛紛表示「希望一切安好」「趕快恢復健康」。目前病況如何、是否罹患重病還是例行健康檢查，三總回應，因涉及病人隱私，不方便回應。
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