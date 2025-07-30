償還基金挹注...交長陳世凱提售鐵博館300％古蹟容積 鐵道局：評估中

國家鐵道博物館歷經近9年的古蹟修復及整備，明（31日）將正式對外開放第一階段的園區與展覽空間，交通部長陳世凱今出席現場致詞時表示，過去台鐵也思考到底是償債基金重要，還是文化保存重要，最後找到兩全其美的方法，透過古蹟的容積移轉方式，讓台鐵償債基金獲得一定挹注。

2021年台北機廠遷至富岡車輛基地，負債累累的台鐵原欲出售位於精華區的台北機廠土地，以償還1700億元債務。鐵道迷奔走呼籲原廠全區保留古蹟，時任立委的管碧玲、鄭麗君極力推動文化部應該進行全區國定古蹟審議，不容妥協，2015年台北機廠獲全區指定為國定古蹟，管碧玲甚至激動喊出「高興到想裸奔」。隔年文化部啟動「國家鐵道博物館」計畫，並在2019年成立國家鐵道博物館籌備處。

交通部2019年與文化部簽訂「台北機廠鐵道博物館合作備忘錄」，由文化部以每年約3.33億元租金承租，並談定租賃期限至2026年，若全區開放後，租金仍由文化部支應，再加上博物館的維運經費，恐是筆沉重支出。

鐵道局先前指出，由於鐵道局與文化部合約僅剩1年，鐵道局表示，鐵博館土地使用分區為第3種工業區，容積率為300%。目前還在思考是要以繼續租賃土地方式，還是無償提供土地與建物讓文化部使用，而債務償還部分就出售鐵博館現有的300%容積率來彌補，相關償還方式均還在研議當中。

陳世凱今出席國家鐵道博物館第一階段開放的開幕典禮，致詞時表示，鐵博館的開幕對軌道文化來說相當重要日子，從過去的台北局、台北機場，到現在的鐵博館，終於看到成果。

陳世凱說，配合國家政策，台鐵當時也在思考，到底是償債基金重要還是文物保存重要，最後找到兩全其美方法，透過古蹟的容積移轉方式，讓台鐵償還基金獲得一定挹注，感謝行政院對國家古蹟保存用心，也對台鐵未來發展思考到全方位。

陳世凱說，去年10月交通部與文化部簽訂MOU，盼第一階段開放後，還有第二、第三階段，大家攜手努力，不只是一個博物館；未來地面上還有火車在行駛的地方就剩鐵博館園區內，而鐵博館不只是博物館，是一個活的博物館，要拜託鐵道局將軌道建置維護得更好，拜託台鐵公司車廂維護維修要努力。

鐵道局補充，立法院日前已三讀通過「國營台灣鐵路股份有限公司設置條例」部分條文，讓台鐵局撥入資產及債務管理基金的資產，不受國有財產法第28條及文化資產保存法第41條限制，預估台鐵資產總收入約可增加1474億元。

鐵道局表示，台北機廠土地上的建物已由鐵博館使用，但土地仍為鐵道局管轄範圍，修法通過後，未來可透過未使用土地容積300％進行古蹟容積率移轉，販售給其他有需要的基地，但細節還要評估、訂定，「畢竟過去從沒有國家公有土地做容積移轉的案例」。

「台鐵局撥入資產及債務管理基金」所接收的4大資產，有3部分都被指定為古蹟或歷史建物，包括台北機廠、E1E2街廓、高雄港站（含臨港線）。