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自殺重回10大死因 衛福部心健司布資源加強支持

中央社／ 台北30日電

自殺重回10大死因榜上受到關注，新任衛福部心理健康司長陳柏熹今天說，將在今年內布建社區型心理衛生中心達71處，心理健康支持方案將滾動式調整，不排除擴大，但財源待評估。

衛生福利部心理健康司前司長陳亮妤於去年9月調任健保署副署長後，司長一職懸缺近11個月，終於在今年7月18日由成大醫院一般精神科主任陳柏熹接下。

陳柏熹今天下午首度與媒體面對面，暢談上任後的期望跟目標。他指出，將針對心健司推動中的多項政策進行深化，尤其是在心理衛生的健康促進部分，目前全台已布建約60處社區心理衛生中心，預計年底前將設置71處完成，未來要像社區好鄰居，可以即時轉介處理，讓心理健康復健能社區化。

此外，衛福部「15-45歲青壯世代心理健康支持方案」受好評，陳柏熹表示，會再滾動調整、不排除擴大，但財源還要再評估。

談到自殺在113年重回10大死因榜上，陳柏熹坦言「這是一個挑戰」，但他認為民眾願意關注是好事，過去避諱談論自殺，不代表沒有自殺問題，而是現在比較有認知。事實上，國際間趨勢相同，各國自殺率都在上升，以兒童、青少年為例，在日本、韓國都有類似現象，嚴重度甚至比台灣還高。

不同年齡層的自殺原因，分析起來都不一樣，陳柏熹解釋，兒童青少年跟人際關係、對未來茫然有關；高齡年長者則多與久病厭世、孤獨感相關；至於卡在中間的三明治世代，要育兒又要照顧長輩，壓力更大，甚至還有經濟、房價等問題，都會影響到一個人的心理健康。

媒體詢及接任契機，陳柏熹表示，他受過精神專科醫師訓練，除了在成大醫院服務外，也前往雲林、嘉義支援過，加上學校研究工作，跟衛福部十分熟悉；他出身第一線，知道需求在哪裡，可以往前及往後再規劃，把實務經驗帶進來，相信可以做得更順、更接地氣。

根據國立成功大學醫學院附設醫院官網資料，陳柏熹是成大基礎醫學研究所博士，專長為精神醫療、神經生物學與精神藥理學、腦影像學及社會神經科學，曾在美國杜克大學醫學中心擔任老人精神科研究員、美國國家衛生研究院環境衛生研究院精神藥理實驗室研究員。

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醫學院 成大醫院

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