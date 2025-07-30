少得可憐！台灣年輕人捐精僅19.4%合格 醫曝：這行為害精蟲無力

台中茂盛醫院統計2023至2024年間、391名年輕男性到院捐精發現，僅19.4%精液檢查合格，破8成不合格，男性雄風大消風！醫師黃俊嘉分析，臨床發現，有抽煙習慣的人常會驗出雙頭的精子；熬夜也會讓精子質與量都變差，就算是年輕小伙子也一樣；以30歲前是最佳狀態。

茂盛醫院生殖實驗室主任黃俊嘉說，2023至2024年來院捐精共391名20歲至40歲男性，統計發現，符合精液檢查標準僅76人、約占19.4%，有315人、破8成不及格，男性雄風大消風，台灣男人面子掛不住了。

黃俊嘉說明，臨床上發現，有抽煙習慣的人常會驗出雙頭的精子；熬夜也會讓精子質與量都變差，就算是年輕小伙子，只要生活形態與飲食不佳，精子也變差。一般來說，男女生只要過25歲，身體開始老化，生殖細胞也是如此，所以30歲前是最佳狀態。

茂盛醫院生殖醫學科醫師李俊逸提出警訊，1/3台灣夫妻不孕是因為丈夫發生蟲蟲危機所致。世界衛生組織WHO多年來不斷下修男性精液質量標準值，2010年調降至1CC精液需達6000萬隻精蟲，精子活動力標準值是40%，精子的正常比例要在4%以上，符合3大指標的精子才算是達標。

李俊逸指出，造成蟲蟲危機的原因很多，諸如環境荷爾蒙、工作壓力、攝取太多加工食品、處於高溫環境等。

他建議，想當爸爸，提醒精子的生成周期約90天，多數人力行3個月健康生活方式，包括規律作息，充足睡眠、遠離高溫環境、戒菸戒酒、均衡飲食與營養補充，以及適度運動等，就能看到養精的初步成效。