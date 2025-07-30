鐵博館7/31第1階段開放 卓榮泰盼以火車說故事

歷經近9年籌備，鐵博館明天起將開放第1階段參觀，行政院長卓榮泰、文化部長李遠及交通部長陳世凱今天體驗藍皮客車，卓榮泰期盼在活的博物館中能以鐵道、火車訴說歷史故事。

國家鐵道博物館所在地是舊台北機廠，在2012年遷移至富岡車輛基地前，一直擔負台灣火車維修、組裝、保養、修理等重責；2015年在歷經許多民意代表及公民努力下，近17公頃台北機廠獲全區指定為國定古蹟；2016年底行政院核定「台北機廠活化轉型國家鐵道博物館園區實施計畫」。

文化部自2017年開始規劃各個古蹟建築、景觀、軌道等設施的修復再利用與軟硬體整備，2024年台灣文博會曾限期開放鐵博館多處區域，轟動一時。今天鐵博館第1階段開幕典禮舉行，包含民進黨立委張雅琳、國民黨立委徐巧芯、日本大宮鐵道博物館館長石田亨、文物捐贈者代表、機廠老員工等人皆共襄盛舉。

卓榮泰致詞表示，交通部與文化部合力活化可能拆除掉的古蹟文化，成為向全世界展開雙手歡迎欣賞的地標，這是從文化歷史、交通建設到工業發達，以及觀光事業合為一體的多元化國家未來重要指標。

卓榮泰提到，台灣本土鐵道博物館是所有鐵道迷冀望已久的，他感謝多名鐵道專家與鐵道熱愛者，包含鐵博館籌備處前主任洪致文、現任主任鄭銘彰、圓山大飯店董事長葉菊蘭等人，為政府推動文物保存與觀光產業帶來重要發展，還有民意代表到政府努力，如行政院副院長鄭麗君任職文化部長期間的努力。

李遠表示，他從小就在鐵道旁長大，走進鐵博聞到機油味就像回到童年，也因為他與鐵道的記憶，鐵博在田調工作中曾邀請他寫一首詩，他寫下：「時間就像一輛火車，它有一個長長的尾巴，我們怎麼也拖不住它，時間就這樣子過去了。」

李遠說，鐵博開館意義在於緊連國父紀念館、華視、松菸與大巨蛋等，可望翻轉整個東區，讓大家未來對東區的印象不只是101或是信義區，還更具文化。

回望鐵博開館，歷經抗爭、保留、修復等過程，李遠說，文化工作就是團結台灣，鐵博還要花很長時間修復，甚至可將還沒有被修復的地方都視作充滿台灣感性的廢墟，期望以文化團結所有台灣人。

文化部與台鐵2023年曾因台北機廠用地考量，而引發鐵道界討論。陳世凱表示，從台北機器局、台北機廠持續走到今天鐵博館第1階段開放，對國家而言是軌道文化重要的日子。

陳世凱說，台鐵在行政院支持下配合國家政策，透過古蹟容積移轉方式，讓台鐵償債基金可獲得一定資助與助益，未來也將持續與文化部一起努力，永續經營，讓大家感受到鐵道之美。