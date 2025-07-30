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中南部晚間雨勢加大 估31日白天起逐漸趨緩

中央社／ 台北30日電

氣象署表示，預計西南氣流影響最顯著的時間為今天到明天清晨，今天晚間到入夜平地降雨趨勢增多，中南部要留意強降雨發生機率，預計明天白天起降雨有減緩趨勢。

根據中央氣象署觀測，28日凌晨0時至30日下午3時出現較大雨量為高雄市多納林道837.5毫米，屏東縣尾寮山775毫米，台南市關山638毫米，嘉義縣茶山602毫米，雲林縣蔦松412毫米。

中央氣象署預報員朱美霖在天氣記者會中表示，受西南氣流影響，中南部苗栗以南都有豪雨發生，尤其南部下雨時間長，中南部山區及平地受到西南氣流以及地形交互作用影響下，有顯著且長時間降雨。

朱美霖指出，今天晚間到明天清晨，中南部將有下一波雨勢，整體降雨趨勢上，今天下午到傍晚山區降雨持續，晚間到入夜平地降雨增加，中南部要留意強降雨發生機率，明天白天起山區或平地降雨趨緩。

氣象署持續發布豪雨特報，受到西南氣流影響，易有短延時強降雨，今天高雄市山區、屏東縣山區有局部大豪雨或超大豪雨，南投縣、屏東縣地區及嘉義縣山區、台南市山區有局部豪雨或大豪雨，嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市地區及台中市山區、雲林縣山區、台東縣山區有局部大雨或豪雨。

彰化、雲林、台東地區及苗栗山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方、落石、土石流及山洪暴發，低窪地區防淹水。超大豪雨地區高雄市、屏東縣。大豪雨地區南投縣、嘉義縣、台南市。

氣象署指出，明日白天起西南氣流稍減弱，但受西南風影響，苗栗以南地區、東南部山區及各離島有陣雨或雷雨，南部地區降雨時間較長，嘉義以南地區及中部山區易有大雨或局部豪雨，預期8月3日起西南風再度增強，中南部屆時雨量又會增大。

豪雨 嘉義 屏東縣

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