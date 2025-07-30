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世壯運4金！從懶人到「噴射機阿嬤」 勉勵只要願意運動不嫌晚

中央社／ 台北30日電

勇奪世壯運4面金牌的「噴射機阿嬤」林潘秀雲，今年88歲，自曝年輕時是懶人、不愛運動，63歲才開始鍛鍊體能，運動從不嫌晚，只要願意，人人能成為自己人生的金牌選手。

截至今年6月，台灣65歲以上長輩已超過450萬人，占全國人口19.6%，即將邁入超高齡化社會。國民健康署參照世界衛生組織提出長者內在能力評估指引，針對認知、行動、營養、視力、聽力及憂鬱等6大內在能力指標，鼓勵大眾幫助長者早日發現內在能力衰弱，以利資源及早介入。

林潘秀雲今天受邀出席「長者量6力互動式特展」開幕記者會，她回憶在學生時代自己是個懶人，忙於家庭事務而忽略運動重要性。直到身體狀況不佳，甚至得依賴拐杖行走時，她下定決心開始鍛鍊，63歲才開始運動。

林潘秀雲說，選擇在陽明山進行自我鍛鍊，這對沒有運動習慣的她而言，這是下了一個堅強的決定，並在朋友的鼓勵下將運動融入日常生活，現在的她每天早上都會打軟式網球。

她表示，因為看到台灣在賽事上難以奪金，激起她挑戰自我的決心，沒想到會拿下世壯運4面金牌，現在只要有比賽需要準備，她會更加認真訓練；運動從來不嫌晚，只要願意動起來，每個人都能成為自己人生中的金牌選手。

運動為林潘秀雲保持了行動力，甚至幫助她至今仍活躍於工作，她已在銀髮族協會服務18年，擔任總務工作，設計各類活動，如爬山旅遊和生日慶祝等。規律運動能夠給人很大的鼓勵和鼓舞，不僅是生理健康，也能在心靈上帶來愉悅感。

為讓民眾更了解「量6力」守護銀髮族的重要性，國健署將分別於北、中、南、東各舉辦1場「長者量6力互動式特展」，活動全程免費參觀，第1場從7月30日至8月3日展出，搭配互動遊戲設計，引導長者及照顧者深入了解自身內在能力狀況。

運動 金牌 人生

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