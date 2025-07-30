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衛福部心健司長陳柏熹「接地氣」 上任後不排除擴大心理健康支持方案

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
衛福部心理健康司新任司長陳柏熹今首度面對媒體，他說，自己來自心理臨床的第一線，相信可以把實務經驗帶進既有政策做得更順、接地氣，不排除擴大目前「15-45歲青壯世代心理健康支持方案」，但財源還需評估。記者沈能元／攝影
衛福部心理健康司新任司長陳柏熹今首度面對媒體，他說，自己來自心理臨床的第一線，相信可以把實務經驗帶進既有政策做得更順、接地氣，不排除擴大目前「15-45歲青壯世代心理健康支持方案」，但財源還需評估。記者沈能元／攝影

衛福部心理健康司長一職，自去年9月原司長陳亮妤調任健保署副署長後，空缺近11個月，今年7月18日由成大醫院一般精神科主任陳柏熹正式接任。陳柏熹今首度面對媒體，表示自己來自心理臨床第一線，相信可以把實務經驗帶進既有政策，未來做的更順、接地氣，不排除擴大「15-45歲青壯世代心理健康支持方案」，但財源還需評估。

衛福部6月公布去年國人十大死因，自殺相隔14年後重回十大行列，衛福部心健司如何因應？陳柏熹說，自殺防治是挑戰，過去大家都避談，但不代表沒有自殺問題，大家關注是好事，相較以前更有認知。國際間自殺率有上升趨 勢，包括兒童、青少年族群，日、韓都有類似現象，東亞嚴重度甚至高於台灣。

陳柏熹說，不同年齡層自殺原因不同，兒童青少年跟人際關係、未來茫然有關；高齡年長者則多是生理疾病、久病厭世、孤獨感；三明治世代一方面要育兒、一方面照顧長輩，壓力更大。衛福部將滾動調整預算，不排除擴大目前推動的「15至45歲青壯世代心理健康支持方案」，讓擴大支持對象，但財源還需評估。

陳柏熹指出，不同族群都應促進心理健康，年輕族群應進行情緒社會教育，增加心理免疫力，年長者則應多外出運動、擔任志工與社會保持聯結，目前衛福部心健司也提供癌症患者心理支持等。

精神衛生法修法上路後，目前關於在監獄強制治療的精神疾患受刑人，未來在庭審時，必須有陪審員參與，如果無法庭審時則需視訊審理，以確保個案的自由權、人權，目前選定七個法院，預計年底完成規畫，明年初試辦，明年8月1日上路，但需視司法院規畫時程。

陳柏熹說，心健司推動多項政策，除持續關注各族群憂鬱、自殺等高風險族群及深化心理衛生支持方案，心理健康促進布建也將深入社區，今年會再廣設心理衛生中心，預計從60家增至71家。此外，在心理健康促進下須合併早期偵測，提高民眾認知，早期介入，並深化生病需求的服務，如台大醫院新設兒童青少年心智病房，目前規畫中部、南部醫院也設立相關病房。

藥酒癮戒治機構預計提升為國家級機構，並對家暴、性侵等心理創傷的受害者成立研究中心，將臨床端實際需求延伸至與國衛院進行合作，透過轉譯醫學研究中心以遠距、機器人聊天等資料庫進行大數據分析，再回到臨床進行創新及深化治療等。

族群 衛福部

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