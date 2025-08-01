玉米不是難消化！專家曝吃完「整粒排出」真相：營養早已吸收

根據日媒「Hint-Pot」報導，炎炎夏日正是玉米盛產季，不論是水煮、碳烤都香氣逼人。不過，不少人吃完玉米隔天上廁所時，驚訝的發現整粒玉米「原封不動」排出，甚至有人搭配牛奶後食用後發生腸胃不適。難道玉米很難消化嗎？

前家政科教師，並有營養、藥膳師執照的和漢步實指出，這其實與玉米富含的非水溶性食物纖維有關。玉米的碳水化合物含量與白飯相當，但富含更多不溶性食物纖維。這些主要存在於玉米粒外皮，屬人體無法消化的成分。若沒有仔細咀嚼，玉米粒的外皮會完整通過腸道，導致看似「沒被消化」。但她強調，玉米粒內的營養其實已被人體吸收，只是外皮排出而已。

玉米除了幫助腸胃蠕動，還富含多種維生素與礦物質，如具抗氧化作用的維生素E、幫助代謝的維生素B群，以及有助排出鈉離子、消水腫的鉀，還有鐵和鋅。這些營養多集中於玉米粒底部的胚芽，建議削玉米時要完整保留。

至於「玉米配牛奶肚子會痛」的情況，營養師分析，可能是乳糖不耐症所致，也可能是攝取過多玉米，沒有充分咀嚼導致腸道膨脹。不過從營養角度來看，玉米與牛奶其實是優質組合，前者提供糖分與纖維，後者則補足蛋白質。腸胃較敏感者可考慮將玉米打碎、與牛奶煮成濃湯，就是一份容易消化的營養美味。