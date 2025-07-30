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原訂月底開放 花蓮佐倉步道又坍方持續封閉搶修
花蓮市郊的佐倉步道是人氣步道，去年403地震後多處落石崩塌封閉，原本這個月底可望全線開放，但日前薇帕颱風大雨又造成1.5公里處再度發生坍方。林業署花蓮分署估計須兩周時間清除，呼籲民眾暫無進入。
佐倉步道位於花蓮市西郊，步道全長3.95公里，海拔高度從70公尺到490公尺，沿途綠意盎然，高處可以俯瞰奇萊平原，遠眺太平洋，還能大口呼吸芬多精，是市民與遊客熱門的養生健行步道。
去年403地震過後，佐倉步道沿線多處落石，林業署花蓮分署封閉步道，著手清坍搶修，經過長達一年多，原本預計這個月底就可開放供民眾健行賞景，沒想到又發生落石狀況。
花蓮分署森林育樂科長陳靜儀說，22日的薇帕颱風外圍環流，造成山區豪大雨，步道1.5公里處發生坍方，還有一塊大巨石，因在處理過程中可能影響到下方住戶，昨天確認處置方式後，已經進場處理，估計只要天候狀況良好，一切順利，約需2周可以清除。
花蓮分署表示，原本預估這個月底可以開放，但因為1.5公里處坍方，必須再延後，目前步道全線仍封閉中，請民眾配合管制措施，千萬不要冒險進入，維護自身安全。
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