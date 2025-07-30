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西南氣流續影響！豪雨轟11縣市 下到晚上
中央氣象署下午15時05分針對11縣市發布豪雨特報，其中高雄市山區、屏東縣山區為超大豪雨，恐一路下到晚上。
氣象署指出，西南氣流影響，易有短延時強降雨，今（30）日高雄市山區、屏東縣山區有局部大豪雨或超大豪雨，南投縣、屏東縣地區及嘉義縣山區、臺南市山區有局部豪雨或大豪雨，嘉義市、嘉義縣、臺南市、高雄市地區及臺中市山區、雲林縣山區、臺東縣山區有局部大雨或豪雨，彰化、雲林、臺東地區及苗栗山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方、落石、土石流及山洪暴發，低窪地區請慎防淹水。
超大豪雨：高雄市山區、屏東縣山區。大豪雨：南投縣、嘉義縣山區、臺南市山區、屏東縣、恆春半島。豪雨：臺中市山區、雲林縣山區、嘉義市、嘉義縣、臺南市、高雄市、臺東縣山區大雨：苗栗縣山區、臺中市、彰化縣、雲林縣、臺東縣。影響時間：30日下午至30日晚上。
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