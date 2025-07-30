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客船登船實名制8/4上路 助事故應變、提升乘客安全

中央社／ 台北30日電

航港局今天表示，客船登船實名制將於8月4日正式上路，有助於事故發生時迅速掌握乘客身分資訊，提升搜救效率。

為利海事災害防救及保障乘客搭船權益，交通部航港局

表示，客船管理規則已修正發布作為客船登船實名制的依據，盼建構更安全乘船環境，並落實登船實名制管理制度。

航港局指出，針對客船登船實名制部分，3個月實施緩衝期已過，預計將於8月4日正式上路。

航港局表示，由於船舶在海上發生事故時，緊急應變、人員救援及身分確認等作業較陸上更具挑戰性，為提升應變時效，明定國內客船航商須於乘客登船前進行身分核對，產製正確乘客名冊後上傳。此項措施將有助於事故發生時迅速掌握乘客身分資訊，提升搜救效率。

航港局提醒，民眾搭乘客船時務必記得攜帶個人身分證件，並配合航商作業登船前提前備好身分證、健保卡等證件，以進行身分核對，同時配合登船時間提早排等，以確保登船流程順暢，尤其是搭乘東琉線客船旅客，建議優先出示健保卡，以加速核對流程，提升登船效率。

航港局指出，如當日未攜帶證件，應配合航商採行替代身分確認機制（如出示本人證件照片等），並須填具切結書後方得登船，但相關程序可能影響登船時間，仍要注意攜帶及出示身分證件。

航港局 實名制 健保卡

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