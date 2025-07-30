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台版「神隱少女」實境場景 台鐵崎頂車站將建無障礙電梯及天橋

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
台鐵公司斥資3200萬元，將在崎頂車站新設無障礙電梯、天橋，昨舉行開工儀式，預計115年底完工。圖／立委陳超明辦公室提供
台鐵公司斥資3200萬元，將在崎頂車站新設無障礙電梯、天橋，昨舉行開工儀式，預計115年底完工。圖／立委陳超明辦公室提供

位在苗栗縣竹南鎮的台鐵崎頂車站，目前雖已淪為無售票、無站務人員配置的站體，但經地方爭取多年，台鐵終同意斥資3200萬元，新設無障礙電梯、天橋，以方便旅客進出，並在昨日舉行開工儀式，預計115年底完工。

竹南崎頂車站被網友稱作台版「你的名字」、「神隱少女」實境唯美場景，且鄰近的子母隧道也是著名景點，每逢假日都有許多的遊客造訪，留下一幅幅網路上令人驚豔的照片。

立委陳超明表示，多年前他就開始邀集台鐵公司針對崎頂車站周邊環境進行會勘，希望讓遊客、鄉親可以更便捷。也因為崎頂車站為無人站，相關規定需要各單位協助克服，期間經過多次協調並在院會總質詢請行政部門加速協助，終於成功爭取台鐵公司以3200萬元進行無障礙電梯及天橋新建工程。

根據台鐵公司規畫，此項新建工程預計115年底完工，未來除了提升崎頂車站服務旅客的品質外，更可讓鐵道迷感覺煥然一新。

對於這項福音，鐵路警察楊敏勝也很有感，昨早9點51分，他乘坐火車前往崎頂站維安，與1名老婦人同站下車，看她邁著闌珊的步伐走著徒高的跨月台階梯，開口請老人家慢點走時，老人家娓娓道著，「這站這麼小，也不可能有增設電梯可坐！」

他跟老人家說「您有福了！」崎頂無人火車站將新設無障礙電梯及天橋，且預計明年底前能開放供進出居民、遊客及身心障礙者搭乘時，老人家臉上也當場展露出喜悅之情。

台鐵 電梯 火車站

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