台灣沿海海嘯警報 台南、高雄、屏東無明顯巨浪

受俄羅斯遠東外海地震影響，氣象署今天發布海嘯警訊，研判在下午1時許影響台灣，台南、高雄、屏東等沿海地區未觀察到明顯巨浪，高雄漁民當下多數未出港。

根據高雄旅遊網4K即時影像直播，旗津海水浴場海浪與平日差異不大；西子灣偶有長浪，但無明顯波濤洶湧巨浪。

高雄市海洋局告訴中央社記者，蚵仔寮漁港沒有漁船出港，海巡也不斷廣播提醒漁民注意海嘯狀況。市長陳其邁上午就在臉書（Facebook）提醒，西南沿海地區約於今日下午1時31分預估波高0.3至1公尺。提醒沿海民眾提高警覺嚴加防範，避免靠近海邊觀潮或戲水。

台南市政府下午1時發布海嘯警戒，且在沿海劃設警戒區域，限制或禁止民眾進入，也禁止船舶出海，市長黃偉哲更在臉書公布警戒範圍，但仍有少數人特地到海邊觀浪，消防人員陸續在北門、安平及黃金海岸勸離。

海巡人員說，今天海象不佳，警戒時段未有明顯異常，安平港船舶只進不出，相關海巡單位也事先向漁民宣導，莫在海嘯警報期間出港，漁民相當配合。

東港區漁會總幹事鄭鈺宸表示，東港首次收到海嘯警報，不過因預估波高僅0.3至1公尺，漁民並不特別擔心。近2天颱風外圍環流、西南氣流影響，風浪本就大，交通客船也停駛。下午1時許海嘯預計發生時間時，曾到港邊觀察，不過風浪變化不大，感受不若颱風天強烈。

林姓民眾今天站在小琉球高處觀測，他表示，風平浪靜看不出風浪變化。枋寮、恆春及滿州沿海地區皆有民眾先到高處等待奇觀，不過紛紛表示，沒有觀察到特別現象。