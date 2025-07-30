精準告警不擾民！氣象署 PWS 海嘯警報 鎖定沿海鄉鎮市區

聯合新聞網《科技玩家》7月第5波限時LINE免費貼圖來囉！這次有一款超大長輩圖「嘻瓜×小玉變立體啦！陪你歡樂每一天！」有點謎樣可以天天洗版（？另外還有蠟筆小新可透過任務免費取得，除此之外推薦日常生活好用的「LINE發票管家×人中哥」及，「GUCCI 限定貼圖」，讀者可別錯過，趕緊下載囉。

2025-07-30 15:48