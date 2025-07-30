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俄羅斯8.8強震 為何海嘯先到台東、北部卻比較晚？氣象粉專解釋了

精準告警不擾民！氣象署 PWS 海嘯警報 鎖定沿海鄉鎮市區

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

交通部中央氣象署30日指出，上午7時25分，堪察加半島東部外海發生芮氏規模8.8強震。此次地震發生原因為太平洋板塊向西北隱沒至鄂霍次克微板塊，屬於典型隱沒帶地震。歷史資料顯示，該區自1900年以來共發生133次規模7以上地震，當中有12次超過規模8.0，最大為1952年規模9.0地震，曾引發高達12公尺的災害性海嘯

本次震央雖位於氣象署監測範圍之外，然透過接收太平洋海嘯警報中心（PTWC）資訊，搭配本署數值模擬系統進行研判後，分階段已發布海嘯相關訊息如下：

7時38分，發布「海嘯消息」(第1報)

8時23分，發布「海嘯消息」(第2報)

9時12分，發布「海嘯警訊」(第3報)

11時40分，發布「海嘯警報」(第4報)

根據預估，海嘯波自30日下午1時18分起陸續抵達臺灣沿海地區。以氣象署劃設之臺澎金馬沿海海嘯警戒分區來看，東南與西南沿海地區預估波高達0.3至1公尺，其餘地區則低於0.3公尺。

為提升災防訊息效能並避免不必要恐慌，氣象署此次透過災防告警細胞廣播服務（PWS）所發出的「海嘯警報」，僅針對可能受到海嘯威脅的沿海鄉鎮市區(包含離島)進行推播，以精準將警報訊息送達真正需要避難的地區民眾，落實「精準告警、不擾民」的原則，有效提升整體防災應變效能。

海嘯 地震 板塊 強震 災防告警

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