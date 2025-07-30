未成年照顧者議題待解 民團憂「孝行獎」過度美化

立委林月琴與中華民國家庭照顧者關懷總會（家總），下午在立法院舉行「守護校園中的未成年照顧者」座談會 ，邀請相關政府部門、專家、學者等一同參與座談。對社會中有一群被遺忘的「未成年照顧者」，為了家中失能大人或身心障礙手足，被迫提早長大，背負著超齡的身體負荷與心理壓力，甚至影響一生發展。借由座談會期能把童年還給未成年家庭照顧者，推動支持政策盡速上路；並推動全面普查、師生培力課程、分級分流對未成年照顧者的支持機制。

會中提到，廣義的「未成年照顧者」，包括負擔年幼手足與失能家人的照顧責任。全台約有89萬名家庭中有失能、失智或身心障礙者，其中的不少家庭就有未成年的兒少家人，需要協助餵飯、如廁、翻身拍背、上下床、洗澡、餵藥、扎針、清理傷口等身體照顧，或肩負煮飯、財務管理等家務，甚至承接生病家人的訴苦與情緒宣洩。

林月琴表示，現行社會安全網與教育系統，缺乏辨識與支持「未成年照顧者」這群孩子的敏感度與機制，導致他們在體制縫隙中被遺落。林月琴呼籲，推動建立全國性調查與通報機制、打造友善照顧校園、擴大長照及喘息服務至學齡照顧者，並針對弱勢兒少照顧者提供經濟與發展支持等四大措施。

家總秘書長陳景寧表示，去年4月兒童節，家總首次針對台灣未成年照顧者提出三項政策訴求：一是全面進行「未成年照顧者普查」，有數據才能制定符合在地需求的對策。二是「發展師生培力課程」，讓師生更具理解與敏感度，協助身邊有需要的未成年照顧者。三是由教育部與衛福部合作建立「分級分流支持機制」，開學時進行的學生生活調查加上家中是否有長照需求、是否感受到長照壓力等題目，幫助導師及早發現班上有需求者。