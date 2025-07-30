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獨／專家示警！海嘯能量「排山倒海」30公分高足以沖走人車

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獨／專家示警！ 海嘯能量「排山倒海」30公分高足以沖走人車

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
俄羅斯堪察加半島東部外海今天發生大地震，氣象署發出海嘯警報，花蓮目前暫無出現海嘯。記者王思慧／攝影
俄羅斯堪察加半島東部外海今天發生大地震，氣象署發出海嘯警報，花蓮目前暫無出現海嘯。記者王思慧／攝影

氣象署發出海嘯警報，專家表示，西南部跟東南部海岸地形比較淺，海浪容易沖上岸，一定要遠離海邊。也有專家說，海嘯能量可說是「排山倒海」，波長數百公里的海嘯波抵達近岸時，速度會放緩，即使是30公分高足以沖走人車。

國立東華大學環境暨海洋學院長、台灣東部地震研究中心主任張文彥說，俄羅斯堪察加半島過去就有發生過大地震，也位於環太平洋地震帶；而台灣東部海溝非常深，海岸線十分陡峻，只要出了外海，坡度急遽下降至海溝等深海區域，與台灣西部的平緩地形形成對比。

張文彥指出，台灣西部海岸雖然相對不易受到海嘯侵襲，不過因其地形為緩坡，一旦發生海嘯，可能造成較嚴重的災情，尤其在西南沿海地區坡度平緩，海嘯容易上岸沖毀鄰近設施與建築。

張文彥說，一早得知地震就趕緊查看氣象海嘯模擬，儘管海浪約30公分沒有很高，不過仍不可輕忽，除非氣象署解除警報，今天都要留意還會不會發生海嘯。針對花蓮靠海邊的太平洋公園、東大門夜市常有遊客觀光，建議政府可比照日本，要有詳盡防災計畫，避免發生意外。

花蓮氣象站退休主任陳世嵐表示，氣象署預報的海嘯高度，是經過電腦模擬計算綜合考量，雖然只有30公分高，但和一般海浪不一樣，海嘯能量可說是「排山倒海」，波長數百公里的海嘯波抵達近岸時，速度會放緩，即使是30公分高也足以沖走人車。

陳世嵐說，太靠近海邊有危險，呼籲在海邊活動、釣魚的民眾務必前往較高處避難，如果發現海水有異狀就來不及了，千萬不要輕忽。

海巡署岸巡隊員在七星潭岸際宣導民眾，有海嘯警訊請遠離海邊。圖／海巡署第一二岸巡隊提供
海巡署岸巡隊員在七星潭岸際宣導民眾，有海嘯警訊請遠離海邊。圖／海巡署第一二岸巡隊提供

地震 海嘯 俄羅斯

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