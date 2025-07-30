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客家幣25萬名天選之人出爐 恭喜這32組身分證末2碼天上掉下1000元
客委會今天舉行「客家幣抽籤記者會」，共有80萬5064人參與抽籤，現場根據身分證號末2碼進行公開抽籤，抽出25萬份客家幣。
中獎的身分證末二碼共有32組如下：
37、49、19、04、44、01、25、52、75、93、97、98、72、20、55
46、89、70、82、32、54、22、74、09、91、68、94、79、85、83
23、36
客家委員會為獎勵客語傳承、鼓勵民眾走入客庄並建構客語的使用環境，於今年度首次推辦客家幣計畫，發放25萬份、每份等值1000元的「客家幣」，希望透過實質的經濟誘因，引導中籤民眾進入客庄，親身體驗客庄文化與在地風情，開放登記期間自7月1日起至7月30日止。
「客家幣抽籤記者會」邀請達文西法律事務所律師葉奇鑫、客委會政風室主任劉鎮宇、客委會主委古秀妃共同出席見證，由古主委針對身分證號末碼進行公開抽籤，並同步直播，確保程序公正、透明。
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