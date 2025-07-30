客家幣25萬名天選之人出爐 恭喜這32組身分證末2碼天上掉下1000元

政府發錢了！為推動客家文化發展，客委會宣布7月起發放28萬份面額1000元的客家幣，提供給符合資格的民眾領取，誰符合資格、中籤後怎使用、哪些場所可用？《聯合新聞網》整理完整資訊，讓您一次看懂。

2025-07-30 14:00