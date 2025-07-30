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271天來放水量最大 曾文水庫溢洪道水瀑傾洩畫面壯觀
受低壓帶及西南氣流影響，南部山區、平地近期不斷下起劇烈豪大雨，台南山區各水庫集水區逕流明顯，已達滿水位的曾文水庫也持續加大調節性放水，今早放水量來到每秒2150立方米，為200多天來最大放水量，水利署南區水資源分署也提醒下游民眾務必多加注意。
曾文水庫今凌晨0點起累積降雨已破150毫米，加上連日來降雨不斷，水情進帳豐沛，調節放水量也從每秒450立方米起持續增加，今早7點放水量來到2150立方米；根據資料統計，此次放水量是自去年11月初康芮颱風後，271天以來每秒最大放水量，而水庫溢洪道白色水瀑傾洩而出，畫面相當壯觀。
南水分署今早也派員緊盯集水區降雨、逕流實際狀況，隨時應變情況調節性放水量，確保水庫與下游河川安全性。曾文水庫與烏山頭水庫兩庫目前合計有效蓄水量逾5.64億立方米，都處於滿水位狀態，南化水庫近期也「喝飽飽」，目前已啟動防淤隧道放水兼排砂。
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