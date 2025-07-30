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骨折、肌少症還想瘦！她40公斤還想再減5公斤 醫嘆：她對抗的不是脂肪

聯合新聞網／ 綜合報導
減重醫師蕭捷健分享，有學員體重僅40公斤，BMI僅16，已屬過輕範圍，卻仍表明希望再瘦到35公斤。示意圖／ingimage
減重醫師蕭捷健分享，有學員體重僅40公斤，BMI僅16，已屬過輕範圍，卻仍表明希望再瘦到35公斤。示意圖／ingimage

減重醫師蕭捷健在臉書粉專分享一名女學員的案例，引發熱議。該名學員身高158公分、體重僅40公斤，BMI僅16，已屬過輕範圍，卻仍表明希望再瘦到35公斤。經過檢測後發現，身體狀況早已亮起紅燈，不只是「太瘦」這麼簡單。

蕭捷健指出，該學員的骨骼肌量僅15公斤出頭，明顯有肌少症的情況；更令人震驚的是，她幾個月前因跌倒導致肋骨骨折。這些警訊，正是長期極低能量攝取下的結果。

在醫生的協助下，學員開始進行飲食重建，短短一週內骨骼肌回升1.4公斤，體能明顯改善。但當蕭捷健告訴她「這是妳的身體開始回來了，是變壯，不是變胖喔」時，對方卻認真地問，「那我可以怎麼再減掉這些骨胳肌？」這一句話，讓他一時語塞。

蕭捷健表示，「那一刻我突然明白，她在對抗的，不是脂肪，也不是體重，而是一種被社會悄悄塞進心裡的東西：『妳不夠瘦，就不夠好』」。他也點出，這名學員已經那麼努力了，還是對「再瘦一點」充滿執念，她的身體出了這麼多狀況，卻還是對自己的體重數字感到不安。

長期低能量攝取會引發一連串問題，不僅造成肌少症、荷爾蒙失調（如月經異常、睡眠問題、情緒不穩），更可能導致骨質疏鬆等長期健康問題。他強調，「美」的權力不是從體重計上找答案，而是從體能、骨質、肌肉、心情與活力中，找回真正屬於妳自己的美。

網友紛紛表示，「BMI 16⋯在美國人壽保險跟長照保險都會拒保⋯」、「這已是病態思維」、「40公斤根本是我小孩子時的體重⋯」、「非常正確，體重不是重點，骨骼肌是否足夠才是王道。肌力不足，兩腳痠軟無力，容易摔倒，而摔倒帶來的傷害就要看運氣了」、「這應該要轉介身心科了」、「她在乎的是體重數字，而不是健康有力量的身體」。

有網友則認為，醫生不該跟學員說「變壯」，「對女生千萬不能說『你變壯』，她肯定好幾天不敢吃飯了」、「醫師您要說她『線條變好、變緊實了』來形容肌肉增加，『壯』字是禁忌啊」、「應該說變得比較健康，說變壯她可能又會想再瘦，女生都不想被說到壯」。

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