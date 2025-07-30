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6旬翁嫌回診麻煩自行購藥控制血糖 半年後糖尿病惡化還罹晚期腎病變

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
一位65歲病人，糖尿病控制良好，血糖和糖化血色素都在正常範圍，但認為回診太麻煩，改為在附近藥局買藥服用，但半年後回診檢查，竟發現糖化血色素飆到8%，腎功能嚴重惡化，尿蛋白也超標。示意圖，本報資料照片。
一位65歲病人，糖尿病控制良好，血糖和糖化血色素都在正常範圍，但認為回診太麻煩，改為在附近藥局買藥服用，但半年後回診檢查，竟發現糖化血色素飆到8%，腎功能嚴重惡化，尿蛋白也超標。示意圖，本報資料照片。

許多糖尿病人以為血糖控制好就沒有問題，不過，臨床醫師指出，糖尿病患容易忽略尿蛋白、腎功能檢查，根據統計，每10位糖尿病患，有4位會發生腎功能惡化，且多數人早期無症狀，直至下肢水腫、泡泡尿、嚴重疲倦等症狀頻繁發生，才想到就醫，確診時已是慢性腎病晚期，呼籲糖尿病患定期檢查糖化血色素、腎功能及尿蛋白。

「腎病變不是痛出來的，等到感覺不舒服，可能已來不及。」開業醫師謝安慈指出，臨床上經常遇到糖尿病友以為有按時服藥、血糖穩定就表示疾病控制良好，卻忽略蛋白尿、腎功能檢查，導致錯失黃金周勞時間，有時糖尿病患自認病況穩定，沒有不舒服，就不再定期回診拿藥，或改為自行買藥來吃。

一位65歲病人，糖尿病控制良好，血糖和糖化血色素都在正常範圍，但認為回診太麻煩，改為在附近藥局買藥服用，但半年後回診檢查，竟發現糖化血色素飆到8%，腎功能嚴重惡化，尿蛋白也超標，謝安慈診斷發現，對方已罹患糖尿病腎病變第3期。他表示，腎臟代償能力強，即使腎功能已流失7成，身體仍維持表面上運作，因此糖尿病腎病變是最難察覺、容易被忽視慢性病變之一。

謝安慈說，一般人從40歲開始，每年腎功能 (eGFR) 會自然下降1毫升／分鐘／1.73平方公尺，但對糖尿病患者而言，若血糖控制不佳，腎功能下降的速度會遠比一般人更快，甚至在短短幾年就進入洗腎階段，許多糖友以為有吃降血糖藥就代表控制良好，卻不知道還要每年追蹤尿蛋白、腎功能狀況，「不少病人健檢時才意外發現腎功能小於60，已是慢性腎病中期。」

謝安慈建議，糖尿病人應每年至少檢查一次腎功能，同時與醫師討論是否使用具腎臟保護作用藥物，及早發現腎臟病，配合正確用藥，可為爭取腎臟健康時間，建議有糖尿病、高血壓、肥胖、高血壓、65歲以上、痛風、腎病家族史這7項高風險因子民眾，務必主動至醫療院所檢查腎臟功能情況。

糖尿病 腎功能 腎臟病

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