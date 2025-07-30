地表最強「噴射機阿嬤」靠這招顧膝蓋、增肌力 世壯運奪4金

今年的世壯運，許多高齡長輩闖出令人亮眼的成績，除了百歲人瑞，馳騁在田徑場的「噴射機阿嬤」也令人驚呼：跑得比我還快！奪得100公尺短跑金牌的潘秀雲女士，今年88歲，她分享，曾罹患退化性關節炎及韌帶受傷，醫師建議開刀換人工關節，幾經考量，決定靠運動復健。

「運動是最好的良方，如果可以，我會努力跑到100歲。」潘秀雲表示，年輕時曾是田徑隊選手，後來奉獻家庭、離開賽場數十年，63歲那年，膝蓋出了問題，痛到無法走路，被告知要開刀治療，簡直無法接受，選擇以運動復健取代手術，努力突破年齡阻礙，世壯運創下奪4金的好成績。

愛迪樂健康促進團隊主任陳胤甫表示，高齡長者的肌力訓練非常重要，可預防跌倒及慢性疾病，提升老年生活品質。以潘秀雲阿嬤為例，曾經受過傷，有關節退化問題，但她有運動底子，體力本、肌力本都不錯，再加上體重輕、手腳靈活，所以沒有讓疾病惡化，反而靠運動回春。

截至114年6月，台灣65歲以上長輩已超過450萬人，占全國人口19.6%。國健署署長吳昭軍表示，我國即將邁入超高齡社會，每個人都應該為自己、為家人做好「健康老化」的準備。國健署推出「長者量六力」，涵蓋認知、行動、營養、視力、聽力與憂鬱六大面向，協助長者及早發現內在能力衰弱並介入。

吳昭軍說，世界衛生組織近年推動長者整合式健康評估，政府也積極推動「長者量六力」的評估篩檢（ICOPE），希望透過早期發現潛在問題，預防延緩失能。預計今年底，國人每5位就有一人是65歲以上長者。健康狀況逐漸下滑，像是行動力減弱、視力及聽力退化、認知功能下降等，透過整合式健康評估，達到延緩失能。

以營養失衡為例，如果長輩三餐攝取有問題，就要檢查是否牙口不好、口腔肌力不夠、吞嚥困難等，透過營養師協助衛教指導，提供專業的飲食計畫。吳昭軍指出，國健署與地方政府攜手合作，自107年至今已於全國設立87處社區營養推廣中心及分中心，聘用139位營養師，走入社區主動篩檢。