快訊

獨／專家示警！海嘯能量「排山倒海」30公分高足以沖走人車

驚傳主管集體舞弊「吹哨者慘遭霸凌」 台鐵公司回應了

為罷免不足處向公民團體與支持者致歉 賴清德：承擔所有批評

聽新聞
0:00 / 0:00

地表最強「噴射機阿嬤」靠這招顧膝蓋、增肌力 世壯運奪4金

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
國健署舉辦「長者量六力」互動特展，鼓勵大眾幫助長者及早發現內在能力衰弱，及早資源介入。記者廖靜清／攝影
國健署舉辦「長者量六力」互動特展，鼓勵大眾幫助長者及早發現內在能力衰弱，及早資源介入。記者廖靜清／攝影

今年的世壯運，許多高齡長輩闖出令人亮眼的成績，除了百歲人瑞，馳騁在田徑場的「噴射機阿嬤」也令人驚呼：跑得比我還快！奪得100公尺短跑金牌的潘秀雲女士，今年88歲，她分享，曾罹患退化性關節炎及韌帶受傷，醫師建議開刀換人工關節，幾經考量，決定靠運動復健。

「運動是最好的良方，如果可以，我會努力跑到100歲。」潘秀雲表示，年輕時曾是田徑隊選手，後來奉獻家庭、離開賽場數十年，63歲那年，膝蓋出了問題，痛到無法走路，被告知要開刀治療，簡直無法接受，選擇以運動復健取代手術，努力突破年齡阻礙，世壯運創下奪4金的好成績。

愛迪樂健康促進團隊主任陳胤甫表示，高齡長者的肌力訓練非常重要，可預防跌倒及慢性疾病，提升老年生活品質。以潘秀雲阿嬤為例，曾經受過傷，有關節退化問題，但她有運動底子，體力本、肌力本都不錯，再加上體重輕、手腳靈活，所以沒有讓疾病惡化，反而靠運動回春。

截至114年6月，台灣65歲以上長輩已超過450萬人，占全國人口19.6%。國健署署長吳昭軍表示，我國即將邁入超高齡社會，每個人都應該為自己、為家人做好「健康老化」的準備。國健署推出「長者量六力」，涵蓋認知、行動、營養、視力、聽力與憂鬱六大面向，協助長者及早發現內在能力衰弱並介入。

吳昭軍說，世界衛生組織近年推動長者整合式健康評估，政府也積極推動「長者量六力」的評估篩檢（ICOPE），希望透過早期發現潛在問題，預防延緩失能。預計今年底，國人每5位就有一人是65歲以上長者。健康狀況逐漸下滑，像是行動力減弱、視力及聽力退化、認知功能下降等，透過整合式健康評估，達到延緩失能。

以營養失衡為例，如果長輩三餐攝取有問題，就要檢查是否牙口不好、口腔肌力不夠、吞嚥困難等，透過營養師協助衛教指導，提供專業的飲食計畫。吳昭軍指出，國健署與地方政府攜手合作，自107年至今已於全國設立87處社區營養推廣中心及分中心，聘用139位營養師，走入社區主動篩檢。

他強調，社區營養推廣中心以長者為服務對象，推動在地營養照護，找出社區中具營養風險、營養不良之長者，提供營養諮詢、衛教、轉介、追蹤服務等個案管理。這只是「長者量六力」的其一，希望民眾日常能進行自我健康管理，了解長者能力評估的重要性。

世壯運奪4金的「噴射機阿嬤」。記者廖靜清／攝影
世壯運奪4金的「噴射機阿嬤」。記者廖靜清／攝影

運動 長輩 國健署

延伸閱讀

加熱菸審查通過大轉彎？ 吳昭軍：「一點都不突然」未悖離健康台灣

加熱菸通過審查將上市 董氏：政府玩兩套手法 署長卸任前送菸商大禮

肺癌篩檢滿3周年...逾八成受檢者糾出早期肺癌 家族史是重要風險因子

加熱菸「正式解禁」2業者14品項有條件通過 官方允加強管理

相關新聞

海嘯有多可怕？ 氣象署曝「一公尺高」致命風險100％

幾十公分高的海嘯不會造成傷害？事實恰恰相反。中央氣象署曾指出，一公尺高的海嘯其致命風險恐達100％，而即便僅有數十公分，也可能危及性命。

台版「神隱少女」實境場景 台鐵崎頂車站將建無障礙電梯及天橋

位在苗栗縣竹南鎮的台鐵崎頂車站，目前雖已淪為無售票、無站務人員配置的站體，但經地方爭取多年，台鐵終同意斥資3200萬元，...

未成年照顧者議題待解 民團憂「孝行獎」過度美化

立委林月琴與中華民國家庭照顧者關懷總會（家總），下午在立法院舉行「守護校園中的未成年照顧者」座談會 ，邀請相關政府部門、...

眼部按摩「4行為」超NG 醫示警：恐引爆急性青光眼

不少人習慣透過按摩來舒緩眼部疲勞，但你知道嗎，錯誤的按摩方式不只無效，還可能對眼睛造成傷害。眼科醫師粘靖旻提醒，若使用不當工具、未清潔的手指，甚至按壓錯誤部位，都可能引發眼部損傷或感染，還會不小心引爆急性青光眼。

骨折、肌少症還想瘦！她40公斤還想再減5公斤 醫嘆：她對抗的不是脂肪

減重醫師蕭捷健在臉書粉專分享一名女學員的案例，引發熱議。

彰化石虎大白天現身！芬園社區攝影機拍下珍貴畫面

彰化八卦山一帶是石虎重要棲地之一，近日芬園鄉大竹社區透過自動攝影機，拍攝到石虎白天現身的畫面，讓社區居民相當驚喜。縣府農...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。