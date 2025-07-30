眼部按摩「4行為」超NG 醫示警：恐引爆急性青光眼

不少人習慣透過按摩來舒緩眼部疲勞，但你知道嗎，錯誤的按摩方式不只無效，還可能對眼睛造成傷害。眼科醫師粘靖旻提醒，若使用不當工具、未清潔的手指，甚至按壓錯誤部位，都可能引發眼部損傷或感染，還會不小心引爆急性青光眼。

粘靖旻在臉書發文指出，眼部按摩的確能幫助放鬆眼睛，但務必避開以下四種「NG行為」：

用力按壓眼球

用手掌或手指直接施力壓眼，看似有效，其實非常危險！這會讓眼壓突然升高，尤其本身有青光眼或高眼壓問題的人，更容易因此引發急性青光眼發作。

使用不當工具

市面上不少按摩棒、電動按摩器若操作不當，可能對眼睛造成外傷，有些劣質產品振動頻率不穩定，更容易損傷眼部組織，還有人拿湯匙、硬幣來按摩，風險同樣不容小覷，恐怕導致角膜刮傷。

手部不乾淨

手部容易接觸各種病菌，若未清潔就直接觸碰眼睛，可能引發結膜炎、角膜炎，甚至更嚴重的眼部感染，特別是在外接觸過門把、扶手後要更加小心。

按摩時間過久

眼周皮膚相當脆弱，長時間刺激會讓血管擴張，不僅造成黑眼圈更明顯，眼睛也可能越按越累。

粘靖旻建議，按摩時不需使用任何工具，雙手務必清潔乾淨，搭配輕柔手法，每次控制在5至10分鐘內，才不會對眼部造成負擔。