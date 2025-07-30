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驚傳主管集體舞弊「吹哨者慘遭霸凌」 台鐵公司回應了

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驚傳主管集體舞弊「吹哨者慘遭霸凌」 台鐵公司回應了

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
台鐵公司嘉義機務段驚傳運轉組多名主管，疑集體舞弊、偽造文書浮報上萬元津貼及獎金。聯合報系資料照
台鐵公司嘉義機務段驚傳運轉組多名主管，疑集體舞弊、偽造文書浮報上萬元津貼及獎金。聯合報系資料照

台鐵公司嘉義機務段驚傳運轉組多名主管，疑集體舞弊、偽造文書浮報上萬元津貼及獎金，基層司機員不僅檢舉無用，甚至還慘遭霸凌，被迫疲勞駕駛。台鐵公司表示，未收到職場霸凌檢舉通報，相關狀況查證中，若屬實將究責，絕不寬貸。

台鐵公司驚傳主管集體浮報津貼弊案，據了解，台鐵嘉義機務段運轉組多名主管，利用職務之便浮報津貼、獎金，每月進帳上萬元，甚至涉嫌偽造文書，基層司機員看不下去向上級檢舉，未料不僅無用，檢舉員工還慘遭霸凌、被迫疲勞駕駛。

對此，台鐵公司指出，接獲檢舉後第一時間交由政風單位啟動調查，絕對秉公處理，並無遲延或不予處理，因現階段仍有部分檢舉內容待查證，正持續辦理當中，未來將依查證情況進行後續處理。同時，公司已指派機務處負責主管至案關單位督導機班管理情形。

針對檢舉提及疑涉霸凌部分，台鐵公司表示，針對職場霸凌事件訂定有「職場不法侵害預防計畫」，經查本公司尚未收到本案相關「職場不法侵害」申請調查，職安單位將主動進行關懷，依相關規定組成跨單位專案小組，針對疑涉霸凌情節展開調查釐清，保障同仁權益。

台鐵公司強調，對於公司內任何可能違法或違失行為，一向秉持毋枉毋縱、秉公調查，案內相關檢舉情節如查證屬實，將嚴予追究相關人員責任，絕不寬貸，確保行車安全及友善職場環境。

主管 台鐵 職場霸凌

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