西南氣流影響今天高峰期 專家：中南部嚴防豪大雨至下周二

原本位於巴士海峽的西南氣流強風軸，自昨晚起逐漸北抬到台灣上空，台中以南地區陸續出現了明顯的降雨現象，天氣風險公司資深顧問吳聖宇在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，降雨回波自海上移入後停滯在山區，或是直接在陸地上形成後同樣往山區移動，因此在降雨觀測圖上顯示中南部的山區都有顯著的累積降雨量。

他說，尤其是嘉義阿里山區以南到高屏山區一帶，自今天零時到上午11時為止，最大降雨量出現在高雄茂林已經將近340毫米，屏東春日、高雄桃源也都將近330毫米，輕鬆就即將達到大豪雨的標準（24小時雨量大於350毫米），可看出西南氣流降雨的威力。

雨區的分布以及時雨量的變化，吳聖宇說，也清楚顯示出，這種西南氣流降雨是山區大於平地，而且降雨持續性很好的特點。

依照目前的預報資料，今天仍是西南氣流降雨的高峰期，吳聖宇表示，台中以南地區要嚴防豪雨發生的情況，尤其是嘉義、台南、高雄、屏東的山區，屬於西南氣流跟陸地山脈交角最明顯的區域，雨勢大而且累積時間長，累積的雨量應該會滿可觀的。

平地的降雨雖然相對較小，但吳聖宇表示，也會不定時有一陣一陣的顯著驟雨出現情況，下雨的時候瞬間降雨強度高，還是要特別小心。

再來就是花東一帶，吳聖宇表示，雖然是位於西南氣流的背風面，不過降雨回波發展夠高，仍會跨過中央山脈到達花東地區，雨勢小很多，但是陰雨的情況也會比較明顯，局部地方的雨量有機會較大，也要特別留意。

苗栗以北到宜蘭一帶受影響相對較小，吳聖宇表示，受到下沉增溫作用影響，天氣較晴朗，可能只有局部山區有些午後雷雨機會，另外就是溫度會滿高的，尤其是大台北一帶預報高溫有來到35度，可說是天氣溫度南北兩樣情。

吳聖宇表示，明天到周六西南氣流強度稍減弱，但是台灣仍位於大範圍低壓帶內，西南風仍強而且水氣仍多，因此預報上還是持續看到嘉義以南地區有明顯降雨的預測訊號。雨勢可能沒有像這兩天這麼大，但還是會有豪大雨出現的可能性。

他說，雲林以北到台中、苗栗一帶也還是要注意局部較大雨勢發生的機會。花東地區受過山雲層影響的情形會較為緩和，不過降雨的機會仍然較為偏高，山區靠近中央山脈稜線的區域降雨仍然會比較明顯。

苗栗以北到宜蘭一帶，則是要同樣要留意局部午後熱對流雷雨的現象，吳聖宇表示，環境風速減小後，午後雷雨有機會變得比較旺盛一些，應該也會有一些局部大雨或短時強降雨出現的可能性。北台灣仍要注意下沉增溫的高溫現象，不過隨著環境風速較為減小，高溫的效應預估也會降低一點。

吳聖宇表示，值得注意的是，從周日起至下周二之間，隨著太平洋高壓西伸增強，季風低壓槽往西收縮，但是有可能在南海北部、華南沿岸以及台灣以東海域產生新的低壓環流，讓台灣附近的西南風風速再度增強。

他說，根據預報資料，周日開始到下周二降雨有再度增強、降雨區域範圍也再度擴大的可能性，後續的預報變化務必要多加注意，尤其是直接迎風面的中南部地區，可能需要持續警戒到至少下周二左右。

下周三起高壓範圍西伸到台灣附近，吳聖宇表示，季風低壓槽明顯減弱消失，台灣的天氣才會恢復夏季型午後山區局部雷雨的天氣型態，溫度也會升高回到夏季該有的炎熱狀態，然後這種降雨較少、溫度偏高的穩定天氣應該可以持續到8月中旬，再有新一輪的颱風活躍期可能要等到8月中以後了，還需要再持續觀察注意。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。