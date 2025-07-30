環境部：再抽檢嘉義光電案場滯洪池 無汙染風險

針對嘉南地區受損光電案場的水域水質，環境部今（30日）說明再次抽驗最新結果顯示並無異常，受損光電水域的水質無汙染風險。

環境部28日會同地方環保局，再針對嘉義貴舍2、新庄、新塭等3處滯洪池案場再抽驗水質。環境部指出，本次檢測原規畫中較關鍵的8項重金屬檢測（鎘、鉛、六價鉻、銅、鋅、錳、銀、鎳）外，滾動調整擴大增加銦、鉬、鋇、銻等4項。

環境部說，因嘉義當天受西南氣流影響，有降雨發生，現場有地表逕流及底泥擾動，水色偏黃且混濁，從12項監測結果顯示，鎘、六價鉻、銀、銦、鉬、銻等6項皆未檢出，其餘鉛、銅、鋅、鎳與前次檢驗結果相近，除錳數值因當地背景值本就偏高，研判受暴雨沖刷，底泥擾動水質混濁導致測值波動變化，整體監測結果無異常，水中重金屬符合「地面水體分類及水質標準」中「保護人體健康相關環境基準」，其次銦、鉬、鋇、銻擴增結果也遠低於飲用水水質標準，顯示再抽驗受損光電的水域水質無汙染環境風險情形。

環境部表示，從主動檢測到持續監控緊盯水質變化，再抽驗顯示短期內破損的光電模組對案場水質尚無影響，且該滯洪池非飲用水源或養殖魚塭，對國人健康風險無任何關聯。未來環境部除現地定期監督清除流程外，為確保環境風險安全，也會持續兩周進行檢測一次。

環境部重申，光電板模組主要由鋁框、玻璃、EVA 膜與發電元件等組成，目前國內廠商的回收率高達92%，並非掩埋或焚燒去化，環境部正積極輔導能做到全生命週期循環，未來幾年國內處理量能尚足以因應。

針對各界關注的災後受損太陽光電模組現地清除、去化處理、環境復原、以及大雨後病媒蚊防治工作等，環境部將滾動監控抽驗列管案場，督促業者加速清理受損光電案場復原進度，確保環境安全無虞。