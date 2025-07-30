好消息！石門水庫距滿庫水位不到50公分 桃竹今年底前供水無虞
桃園市石門水庫集水區最近持續降雨，水庫蓄水增加逼近滿庫中，至今天中午，水庫水位距滿庫不到50公分，水利署北區水資源分署表示， 近日雨勢挹注下，河川水源充裕，最近水庫供應農業用水每天約120萬噸、供應民生及工業用水每天約60萬噸，估計至今年底桃竹供水無虞。
最近連續雨勢影響，石門水庫集水區持續降雨入流，至今天中午，石門水庫水位達244.5公尺、蓄水量2.0億噸、蓄水率97.9%，距滿庫水位不到50公分，供應桃竹水情良好。
北水分署表示，最近一波接一波雨勢，水庫增加入流，桃竹農田灌區原本每天農業用水約130萬噸、民生及工業用水約105萬噸，受近日下雨影響，加上農田潮濕、埤塘蓄水，河川水源充裕，連日每天供應農田用水至120萬噸、民生及工業用水降至60萬噸，可充供應二期稻作部分開始整田用水及產業用水，因應水情需要，採取高水位控制，估計至今年底前桃竹供水穩定。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言