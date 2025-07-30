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「當我塑膠做的喔！」 醫師提醒：塑膠顆粒入侵恐傷腎又傷心

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
雙和醫院研究員邱惠雯操作離心機，分析動物模式中的組織內含塑膠顆粒濃度。圖／雙和醫院提供
雙和醫院研究員邱惠雯操作離心機，分析動物模式中的組織內含塑膠顆粒濃度。圖／雙和醫院提供

「你當我塑膠做的喔！」不只是一句表達心情的話，也可能是一記健康警訊。醫師提醒，隨著全球一次性塑膠製品大量使用，不論是塑膠微粒或塑膠奈米，肉眼難察覺的微塑膠顆粒已廣泛存在於飲用水、空氣、食物與人體組織中，近期多項研究揭露，微塑膠顆粒甚至出現在人類血液、尿液、腎臟、心臟與動脈斑塊中，恐影響人體健康。

雙和醫院研究部研究員邱惠雯教授與腎臟內科醫師鄭彩梅合作，於國際權威期刊「Nature Reviews Nephrology」發表研究論文 ，全面盤點微塑膠顆粒對腎臟與心血管系統可能造成的損傷與臨床意義及影響。其中，包含針對塑膠微粒與腎小管細胞間的交互機制提出實驗證據，研究指出，塑膠微粒會引發腎臟細胞產生氧化壓力、細胞凋亡及內質網壓力（ER stress）造成細胞死亡，甚至促進纖維化；若與環境中常見的重金屬、塑化劑同時暴露，腎臟傷害效應將大幅升高，為慢性腎病與透析病人的健康帶來更大挑戰。

邱惠雯表示，從細胞與小鼠的研究模型中觀察到，塑膠顆粒一旦進入血液循環，就有可能累積於腎臟，進一步導致慢性損傷。如洗腎病人接觸到含塑膠顆粒的透析液，等於將對腎臟有害的毒物直接導入體內，潛藏風險不容小覷。

除腎臟之外，研究也指出，塑膠顆粒會破壞血管內皮細胞完整性、誘發血栓、促進心肌細胞凋亡與心室纖維化，進一步成為心血管疾病的隱性危因，從中風與心肌梗塞病人的動脈斑塊中，檢出聚乙烯（PE）與聚氯乙烯（PVC）等塑膠成分就是最佳證明。

生活中很難完全避免接觸塑膠製品，面對這場看不見的塑膠顆粒風暴，研究團隊呼籲，民眾可從日常生活做起，進而減少暴露風險，包括減少一次性塑膠製品如吸管、塑膠杯的使用頻率，避免以塑膠容器加熱食物，可選用玻璃、不鏽鋼或矽膠材質取代。飲食上，多食用新鮮天然食物，減少加工食品攝取，也要定期更換飲水設備濾芯，以降低塑膠顆粒殘留。

面對塑膠顆粒危機，雙和醫院建議民眾減少使用一次性塑膠製餐具，可用玻璃或矽膠材質容器。圖／雙和醫院提供
面對塑膠顆粒危機，雙和醫院建議民眾減少使用一次性塑膠製餐具，可用玻璃或矽膠材質容器。圖／雙和醫院提供
雙和醫院研究部研究員邱惠雯博士（前排左）、腎臟內科醫師鄭彩梅（前排右）與團隊合影。圖／雙和醫院提供
雙和醫院研究部研究員邱惠雯博士（前排左）、腎臟內科醫師鄭彩梅（前排右）與團隊合影。圖／雙和醫院提供

腎臟 醫師 塑膠微粒

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