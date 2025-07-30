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海嘯波不會只有1波 氣象署：0.3至1公尺人車就會被沖走

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導

俄羅斯堪察加半島東部外海今天上午7時25分發生規模8.8強烈地震，中央氣象署已發布海嘯警訊，該地震所引發海嘯，預計約於下午1時18分開始影響台灣。氣象署地震中心主任吳健富表示，海嘯波不會只有一波，會是一波一波陸續進來，所以不要以為第一波過去以後，就能進行海上活動。

台灣過去發布過兩次海嘯警報，吳健富表示，一次是2011年3月11日東日本大地震，去年0403地震也有海嘯警報，即是在3小時內波到達台灣，預估波高會在0.3公尺以上。氣象署會隨時再更新相關資訊。

氣象署預期海嘯到達時間：東部沿海地區，預估下午1時18分，小於0.3公尺。東南沿海地區，預估下午1時19分，0.3至1公尺。東北沿海地區，預估下午1時24分，小於0.3公尺。西南沿海地區，預估下午1時31分，0.3至1公尺。北部沿海地區，預估下午1時41分，小於0.3公尺。海峽沿海地區，預估下午1時45分，小於0.3公尺。

而0.3公尺的波高會到達哪邊？他說，定義0.3公尺以上是1級的影響，0.3公尺到1公尺大概在海邊人車就會被沖走，至於0.3公尺以下注意就好。在1公尺到3公尺就是分級2級的部分，大約3公分木板就會被沖破。若海嘯達3公尺，沿海地區就會被淹沒。

當海嘯來襲，務必遠離海邊。吳健富表示，海水影響過來，海底是體積相當大，而且它有速度，物理上它有衝量在地，比較沿海的地區，「如果結構不夠強，建議不要躲在那邊」，因為海水會溢淹以外，還有海嘯會沖擊人躲在的庇護所，並不會保護到。

吳健富表示，氣象署會持續接收太平洋海嘯中心的報文，如果有需要發布海嘯警報，氣象署會發布海嘯警報。如果報文做結束，氣象署就會將海嘯事件結束。

海嘯資訊發布作業。圖／中央氣象署提供
海嘯資訊發布作業。圖／中央氣象署提供
海嘯預警。圖／中央氣象署提供
海嘯預警。圖／中央氣象署提供
海嘯預警種類。圖／中央氣象署提供
海嘯預警種類。圖／中央氣象署提供
海嘯預警高度。圖／中央氣象署提供
海嘯預警高度。圖／中央氣象署提供

地震 海嘯 俄羅斯

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