萵苣不能放蔬果室？主婦常犯的保存陷阱 料理達人教「3步驟」延長鮮度

許多人習慣將萵苣等葉菜類直接放入冰箱蔬果室保存，卻常常遇到才買沒幾天就變軟、邊緣爛掉的情況。一名料理達人指出，這其實是保存方式錯誤導致的，提醒民眾，「萵苣並不適合放在蔬果室！」

料理人Papuchan在日本媒體「Yahoo Japan」表示，雖然許多家庭為了方便，會將所有蔬菜統一放進蔬果室，但事實上並非所有蔬菜都適合這樣保存。以萵苣為例，由於葉片嬌嫩、易腐爛，其實更適合放在「冷藏室」而非「蔬果室」。他進一步解釋，蔬果室的溫度通常比冷藏室稍高，對像萵苣這類易腐的葉菜類而言，反而容易加速變質，導致變軟、出水、甚至發黏。如果你發現「才買兩天怎麼就軟掉了？」，可能就是放錯位置了。

除了正確的位置外，保存方法也至關重要。Papuchan分享了簡單的三步驟保鮮法，可有效延長萵苣的新鮮度：

1.在萵苣芯部插入3根牙籤：刺激萵苣內部的「生長點」，抑制其持續生長，有助保持鮮度。

2.用保鮮膜將整顆萵苣包覆起來。

3.芯部朝下，放進冷藏室深處保存。

他也提醒，插牙籤時不需用力過猛，輕輕插入即可。這個做法雖簡單，卻能顯著減緩萵苣的變質速度。