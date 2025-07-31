快訊

半導體風雲／三星錯估HBM賽局變化 台積拒相挺恐失戰力

準公共逐利／園所濫用補助違規率高 專家示警稽查不力

沈玉琳住院兩天各方揣測不斷 老婆芽芽首發聲

鮮食控有福了！7-ELEVEN推出「吃越多、賺越多」uniopen PRIMA補荷包方案

文／ 黎允之

7-ELEVEN鐵粉注意！現在走進小七，不只補充能量，還能大補你的荷包！全新升級的 「uniopen PRIMA會員訂閱制」正式開跑，只要年付711元，平均每月不到60元，就能享有超過2000元超值優惠，包括專屬回饋、生日好禮、跨品牌通路驚喜…等五大好康亮點，怎麼算都划算！

「uniopen PRIMA會員訂閱制」限時加碼！凡購買鮮食全品項皆享5%點數回饋。 圖／統一超商提供
「uniopen PRIMA會員訂閱制」限時加碼！凡購買鮮食全品項皆享5%點數回饋。 圖／統一超商提供

1.吃貨專屬大喜訊：鮮食全品項，通通回饋5%！
7/1到12/31，「uniopen PRIMA」會員訂閱制最重磅的升級來了！凡購買鮮食全品項皆享5%點數回饋。從熱呼呼的便當、冰涼爽口的冷麵，到療癒系甜點、營養美味的地瓜，鮮食全品項通通有！像是上班族每天中午在小七買鮮食，月花費約2,000元，單月就能回饋100點，換算一年超過1200點，回饋真的有感！無論早午晚餐，還是宵夜下午茶，每一口都在幫你累點。

來門市消費，無論購買早午晚餐，還是宵夜下午茶，鮮食全品項皆享5%點數回饋，每一口都在累點。 圖／統一超商提供
來門市消費，無論購買早午晚餐，還是宵夜下午茶，鮮食全品項皆享5%點數回饋，每一口都在累點。 圖／統一超商提供

2.日常消費：指定品項5% OPENPOINT點數回饋！
除了鮮食全品項，「uniopen PRIMA」會員訂閱制還針對門市指定商品多5% OPENPOINT點數回饋，包含：CITY CAFE系列、各式零食、啤酒、牛奶……等，你需要的日常必備好物，uniopen PRIMA都幫你想到！回饋點數每月上限300點，有效期限6個月，讓你聰明消費不用跑很遠，到巷口的7-ELEVEN就能輕鬆實踐！

「uniopen PRIMA」會員訂閱制，針對門市指定商品享有5%點數回饋，這代表不只在「吃」上能回饋，連「喝」與「生活消費」都能幫你累積生活紅利。 圖／統一超商提供
「uniopen PRIMA」會員訂閱制，針對門市指定商品享有5%點數回饋，這代表不只在「吃」上能回饋，連「喝」與「生活消費」都能幫你累積生活紅利。 圖／統一超商提供

3.生日專屬禮遇：雙杯免費飲品為你慶生！
壽星還有專屬好康，只要是「uniopen PRIMA」會員，生日當月5號前就能收到2張免費飲品券：任選CITY PRIMA和或現萃茶，讓你幸福一整天、療癒滿足一整年！

4.月月豪禮任你領：每月限時優惠送到爆！
福利不僅限於小七，「uniopen PRIMA」會員每個月還有超過2000元價值的跨通路品牌優惠等你開領，限時好康包括：星巴克大杯飲料好友分享券、康是美$50元折價券、酷聖石大杯冰淇淋買1送1、Mister Donut買1送1甜甜圈券……等，以上優惠將依月份更新於官方網站公告，每月都給你全新驚喜！

5.CP值全面爆表：年費711元，實拿回饋超升級！
更划算的是，「uniopen PRIMA」會員訂閱制推出限時優惠，現在加入只要711元年費，平均每月不到一杯精品咖啡的價格，就能換來吃得賺、買得省、用得開心的全方位超值回饋。無論你是學生、上班族、小家庭、小資族，只要日常會到小七補給，就不能錯過讓生活更高效率的「uniopen PRIMA會員訂閱制」，一起開啟月月領好康的日常新生活！

現在就加入，吃得更好，回饋更多：https://event.openpoint.com.tw/uniopenprima/index.aspx

相關新聞

西南風強風軸北擴 粉專：雷雨帶源源不絕台中市區雨量突破300毫米

中南部還在下大雨，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」稍早指出，台中市區雨量今天凌晨到上午9時40分突破300毫米，超乎預...

手機不通快重開！中華電信4G高音質通話設備異常 全台大規模故障

基隆市有很多民眾在臉書、社群反映，從凌晨開始，中華電信、遠傳的手機就一直打不通，直到今天上午6時還是一樣。中華電信有在網...

中華電信手機凌晨大斷訊 嘉義也傳災情撥打接聽全不通

中華電信手機用戶凌晨起，手機沒辦法撥打也不能接聽，網路能正常連線，上午7時仍未恢復正常，讓許多急用的用戶心急；用市話撥打...

中華電信全斷訊！值班醫師曝昨晚就不通 危險狀況「只能護理站待命」

今天凌晨國內多處民眾反應手機無法通訊，各地均有狀況傳出，疑為中華電信訊號出現故障。就連醫師也表示，晚上在醫院值班突然與護...

影／南投豪雨狂襲 累積雨量破600毫米 水里、信義、國姓停班停課

受西南氣流影響，南投縣昨深夜至今晨大雷雨不斷，陸續傳出道路坍方、落石、土石流及山洪暴發，低窪地區淹水。南投縣政府上午7時...

用戶無法撥打行動電話 中華電信：上午6時起陸續恢復正常

中華電信用戶今日相繼在Threads及PTT上反映，從今天凌晨開始，手機就無法撥打電話、也無法接聽，只有網路還可以正常連...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。