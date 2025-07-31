鮮食控有福了！7-ELEVEN推出「吃越多、賺越多」uniopen PRIMA補荷包方案

7-ELEVEN鐵粉注意！現在走進小七，不只補充能量，還能大補你的荷包！全新升級的 「uniopen PRIMA會員訂閱制」正式開跑，只要年付711元，平均每月不到60元，就能享有超過2000元超值優惠，包括專屬回饋、生日好禮、跨品牌通路驚喜…等五大好康亮點，怎麼算都划算！

「uniopen PRIMA會員訂閱制」限時加碼！凡購買鮮食全品項皆享5%點數回饋。 圖／統一超商提供

「uniopen PRIMA會員訂閱制」限時加碼！凡購買鮮食全品項皆享5%點數回饋。 圖／統一超商提供

1.吃貨專屬大喜訊：鮮食全品項，通通回饋5%！

7/1到12/31，「uniopen PRIMA」會員訂閱制最重磅的升級來了！凡購買鮮食全品項皆享5%點數回饋。從熱呼呼的便當、冰涼爽口的冷麵，到療癒系甜點、營養美味的地瓜，鮮食全品項通通有！像是上班族每天中午在小七買鮮食，月花費約2,000元，單月就能回饋100點，換算一年超過1200點，回饋真的有感！無論早午晚餐，還是宵夜下午茶，每一口都在幫你累點。

來門市消費，無論購買早午晚餐，還是宵夜下午茶，鮮食全品項皆享5%點數回饋，每一口都在累點。 圖／統一超商提供

2.日常消費：指定品項5% OPENPOINT點數回饋！

除了鮮食全品項，「uniopen PRIMA」會員訂閱制還針對門市指定商品多5% OPENPOINT點數回饋，包含：CITY CAFE系列、各式零食、啤酒、牛奶……等，你需要的日常必備好物，uniopen PRIMA都幫你想到！回饋點數每月上限300點，有效期限6個月，讓你聰明消費不用跑很遠，到巷口的7-ELEVEN就能輕鬆實踐！

「uniopen PRIMA」會員訂閱制，針對門市指定商品享有5%點數回饋，這代表不只在「吃」上能回饋，連「喝」與「生活消費」都能幫你累積生活紅利。 圖／統一超商提供

3.生日專屬禮遇：雙杯免費飲品為你慶生！

壽星還有專屬好康，只要是「uniopen PRIMA」會員，生日當月5號前就能收到2張免費飲品券：任選CITY PRIMA和或現萃茶，讓你幸福一整天、療癒滿足一整年！

4.月月豪禮任你領：每月限時優惠送到爆！

福利不僅限於小七，「uniopen PRIMA」會員每個月還有超過2000元價值的跨通路品牌優惠等你開領，限時好康包括：星巴克大杯飲料好友分享券、康是美$50元折價券、酷聖石大杯冰淇淋買1送1、Mister Donut買1送1甜甜圈券……等，以上優惠將依月份更新於官方網站公告，每月都給你全新驚喜！

5.CP值全面爆表：年費711元，實拿回饋超升級！

更划算的是，「uniopen PRIMA」會員訂閱制推出限時優惠，現在加入只要711元年費，平均每月不到一杯精品咖啡的價格，就能換來吃得賺、買得省、用得開心的全方位超值回饋。無論你是學生、上班族、小家庭、小資族，只要日常會到小七補給，就不能錯過讓生活更高效率的「uniopen PRIMA會員訂閱制」，一起開啟月月領好康的日常新生活！

現在就加入，吃得更好，回饋更多：https://event.openpoint.com.tw/uniopenprima/index.aspx