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藝人沈玉琳驚傳猛爆性肝炎 醫曝住院需治療二周是關鍵期

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
藝人沈玉琳檢查出各項指數超高，但意識清醒，也並未腦水腫住加護病房。圖／TVBS提供
藝人沈玉琳檢查出各項指數超高，但意識清醒，也並未腦水腫住加護病房。圖／TVBS提供

57歲資深主持人沈玉琳於昨（29日）驚傳疑似罹患猛爆性肝炎，並被送往台北內湖三軍總醫院接受治療，一度有消息指出他病情惡化至腦水腫並陷入昏迷，震撼演藝圈。今（30日）最新消息澄清，沈玉琳實際狀況並未出現腦水腫或陷入昏迷，目前因肝功能指數異常而住院觀察，也並非住在加護病房，主要是配合檢查並順勢休養。

昕欣智慧診所院長、胃腸肝膽科醫師朱光恩說，引發猛爆性肝炎原因很多，包括B型肝炎復發、飲酒過量、服用不明偏方、中草藥濫用及代謝異常、熬夜、過勞等。

朱光恩指出，肝臟有自我修復能力，如果好好休息可以慢慢恢復，從住院開始約二周時間是一個關鍵期，如果沒有出現發燒、感染、意識不清等，且肝功能、黃疸指數下降，恢復的機會很大，但如果二周後，症狀仍未明顯好轉，恢復將會是長期奮鬥，因此，現在一定要好好休息、補充養分。

據報導，沈玉琳日前已連續三至四天出現發燒與食欲不振，起初他以為只是因為工作勞累導致身體不適，便自行補眠休息，未料症狀未見改善。其妻子芽芽見情況不對，堅持陪同他就醫，並聯繫好友潘若迪陪伴前往醫院。醫師檢查後發現其肝功能指數異常，建議轉院至三總進行更詳細的檢查與治療，目前仍在等候檢查結果。

朱光恩說，一旦出現猛爆性肝炎，造成肝功能變差，將有吃不下 東西，或只吃一點東西，就感覺肚子很脹，食欲不好，合併有明顯的倦怠感，很想睡覺，甚至坐在沙發上，也無法起身。隨著病情變化，還可能出現神智改變、日夜顛倒、精神異常，以及眼睛眼白的鞏膜變黃，皮膚24小時癢不停、茶色尿液等。

肝臟是排毒器官，主管很多身體功能，包括血糖、新陳代謝等。朱光恩說，當肝功能不佳，阿摩尼亞等毒素累積在體內，恐造成肝腦病變，而有嗜睡、叫不醒等肝昏迷情形，免疫功能也會下降，增加感染風險。 因此，猛爆性肝炎有非常嚴重的後果，必須在加護病房好好的休息、照顧。

台北榮總副院長、胃腸肝膽科醫師李偉強說，肝臟確實有自我修復能力，現在最重要的是，必須找出引發猛爆性肝炎的原因，並加以去除，經過好好的治療，仍有復原的機會。

指數 醫師 猛爆性肝炎

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