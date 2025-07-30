快訊

台灣史上第3次海嘯警報！西南、東南部沿海最危險 波高恐達1公尺

高雄爆擄人勒贖！富商3口淪肉票裝水桶押運 遭勒1億…驚險24小時曝光

新莊箱屍命案新進展！死者身分呼之欲出 特徵光頭身障、背部蜘蛛刺青

管制藥品保存去年全國231件違規 防藥品遭竊台大醫院設「無標示藥櫃」

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
台大醫院護理師鄭靜宜說，該院依食藥署規範，管制藥品採「專櫃上鎖、單獨存放」，且放置位置避開人來人往的護理站，存放在少有一般民眾靠近的行政區域，且平時有專人管理鑰匙。記者林琮恩／攝影
台大醫院護理師鄭靜宜說，該院依食藥署規範，管制藥品採「專櫃上鎖、單獨存放」，且放置位置避開人來人往的護理站，存放在少有一般民眾靠近的行政區域，且平時有專人管理鑰匙。記者林琮恩／攝影

管制藥品成分與毒品相同，若有心人士取得，恐將其作為娛樂用途，衍生疑慮，我國「管制藥品管理條例」嚴格要求藥品存放、登記、運送方式，醫院端則各有手法避免藥物落入不肖人士之手。不過，衛福部食藥署統計，歷年管制藥品查核，違規比率約落在2%上下，以去年為例，違規樣態最大宗為「簿冊未依規定登載」，最高可罰30萬元。

食藥署管藥組科長黃君堯說，管制藥品是具成癮性麻醉藥品、影響精神藥品及其他有管理必要藥品，成分與毒品相同，差別處僅在用途，管制藥品可用於止痛、麻醉、鎮靜，或科學用途如研究、試製等，但必須依照分級謹慎管理，中央機關核准後，才能從事管制藥品相關業務，且相關藥物流向，需有簿冊登載每日收支、銷毀、減損等情形，且必須定期向主管機關申報。

食藥署副署長王德原說，食藥署每年均安排實地稽核管制藥品使用情況，若發現流向不明，或遭濫用等，會移送檢調單位處理，去年稽查11962家可存放管制藥品的機構，發現231家次違規，比率為1.93%，與歷年相近，違規事項最大宗為「簿冊未依規定登載」，在231件違規項目中，有93件事這類問題，其次是未依規定定期申報收支結存情形或申報不實，佔34家次。

台大醫院護理師鄭靜宜說，該院依食藥署規範，管制藥品採「專櫃上鎖、單獨存放」，且放置位置避開人來人往的護理站，存放在少有一般民眾靠近的行政區域，且平時有專人管理鑰匙，有用藥需求時，護理師才能索取鑰匙開櫃取藥，且為避免遭有心人士鎖定，院內管制藥品存放櫃位力求低調，櫃門上沒有任何管制藥品標示。

鄭靜宜說，該院8成以上單位使用智慧藥櫃，必須有同單位員工編號，且符合人員指紋識別者才可打開藥櫃取藥，且在此之前護理師需與藥師覆核，確認用藥方式、劑量後，進入醫療資訊系統（HIS）登記才能取藥，為病人施打藥劑前，也必須由2位護理人員反覆確認，並在HIS系統登入員工編號，且完成打藥後，必須立刻將空瓶放回藥櫃，嚴格把關下，她從業28年來，未見單位發生違規事件。

食藥署副署長王德原說，食藥署每年均安排實地稽核管制藥品使用情況，若發現流向不明，或遭濫用等，會移送檢調單位處理，去年稽查11962家可存放管制藥品的機構，發現231家次違規，比率為1.93%。記者林琮恩／攝影
食藥署副署長王德原說，食藥署每年均安排實地稽核管制藥品使用情況，若發現流向不明，或遭濫用等，會移送檢調單位處理，去年稽查11962家可存放管制藥品的機構，發現231家次違規，比率為1.93%。記者林琮恩／攝影

藥品 食藥署 護理師

延伸閱讀

知名廠商富味鄉輸入芝麻農藥超標 越南薑黃粉驗出蘇丹紅被銷毀

尼日進口芝麻農藥超標 全數邊境退運銷毀

台大院長吳明賢8月起改任醫學院長 最後院內信：醫療是利他志業

影／加班費追補遭刁難 台大醫院工會批癌醫人力短缺想賴帳

相關新聞

客家幣登記到中午12時下午2時抽籤 中籤網址看這裡

客家委員會今年度首次推辦客家幣計畫，發放25萬份、每份等值1000元的「客家幣」，登記到今天中午12時，下午2時客委會依...

台中、嘉縣、屏東「山區暴雨」國家級警報響 大雷雨示警區域曝

西南氣流影響，易有大雨或豪雨，局部地區可能有豪雨等級以上降雨，中央氣象署針對台中市、彰化縣、南投縣發布大雷雨即時訊息，持...

西南氣流邊緣+竹節草外圍環流合流作用 鄭明典：強風軸通過巴士海峽

西南氣流影響，易有大雨或豪雨，局部地區可能有豪雨等級以上降雨，前中央氣象局長鄭明典在臉書表示，現在的雨型主要是西南氣流邊...

加熱菸2業者過關 民團錯愕：拿民眾當祭品

歷經兩年多審查，國健署昨宣布二家業者、十四品項加熱菸品「有條件」通過健康風險評估審查，消費者有望半年後於菸品通路購買加熱...

中南慎防致災雨 5縣市大雷雨狂轟 吳德榮：下周三再轉盛夏

西南氣流影響，易有短延時強降雨，中央氣象署發布豪雨特報，今天高雄市及屏東縣山區有局部豪雨或大豪雨，嘉義市、嘉義縣、台南市...

因應外籍看護新制 擴編11.8億元

八十歲以上聘請外籍看護免評巴氏量表新制將於八月上路，推估聘請外看者新增十萬人，恐釀一波「棄重擇輕」潮。為降低衝擊，勞動部...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。