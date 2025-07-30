管制藥品保存去年全國231件違規 防藥品遭竊台大醫院設「無標示藥櫃」

管制藥品成分與毒品相同，若有心人士取得，恐將其作為娛樂用途，衍生疑慮，我國「管制藥品管理條例」嚴格要求藥品存放、登記、運送方式，醫院端則各有手法避免藥物落入不肖人士之手。不過，衛福部食藥署統計，歷年管制藥品查核，違規比率約落在2%上下，以去年為例，違規樣態最大宗為「簿冊未依規定登載」，最高可罰30萬元。

食藥署管藥組科長黃君堯說，管制藥品是具成癮性麻醉藥品、影響精神藥品及其他有管理必要藥品，成分與毒品相同，差別處僅在用途，管制藥品可用於止痛、麻醉、鎮靜，或科學用途如研究、試製等，但必須依照分級謹慎管理，中央機關核准後，才能從事管制藥品相關業務，且相關藥物流向，需有簿冊登載每日收支、銷毀、減損等情形，且必須定期向主管機關申報。

食藥署副署長王德原說，食藥署每年均安排實地稽核管制藥品使用情況，若發現流向不明，或遭濫用等，會移送檢調單位處理，去年稽查11962家可存放管制藥品的機構，發現231家次違規，比率為1.93%，與歷年相近，違規事項最大宗為「簿冊未依規定登載」，在231件違規項目中，有93件事這類問題，其次是未依規定定期申報收支結存情形或申報不實，佔34家次。

台大醫院護理師鄭靜宜說，該院依食藥署規範，管制藥品採「專櫃上鎖、單獨存放」，且放置位置避開人來人往的護理站，存放在少有一般民眾靠近的行政區域，且平時有專人管理鑰匙，有用藥需求時，護理師才能索取鑰匙開櫃取藥，且為避免遭有心人士鎖定，院內管制藥品存放櫃位力求低調，櫃門上沒有任何管制藥品標示。