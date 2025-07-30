未來1周兩波強降雨 苗栗以南暴雨到明晨 估周日下波西南風增強

西南氣流影響持續威脅中南部，中央氣象署氣象預報中心預報員朱美霖表示，未來1周天氣有兩波強降雨發生，一波就是今天到明天西南氣流影響，苗栗以南有大雨或豪雨，甚至南部地區下雨時間長，有些局部豪雨等級以上強降雨發生。

她說，至於周四到周六，還是吹拂西南風，只是雨勢有略為減緩一些些，嘉義和南部地區留意局部顯著雨勢。後續預估周日、下周一還是有下一波西南風增強造成的強降雨，屆時苗栗以南還是要留意大雨或豪雨。下周二開始，西南風有逐漸減弱的趨勢，也因此這樣的強降雨有逐漸減緩的趨勢。

今明兩天受到西南氣流的影響，中南部地區有較明顯降雨。朱美霖表示，目前氣象署持續啟動較大規模或較劇烈豪雨的加強預報作業，今天一整天到明天清晨，是這波西南氣流影響最顯著的時期，尤其苗栗以南地區的雨勢最為明顯。而西南氣流與台灣地形交互影響之下，在山區以及近山區平地可能都會有長延時的比較顯著的雨勢發生。

目前降雨現況，朱美霖表示，氣象署28日下午開始啟動大規模和劇烈豪雨作業，截至目前為止的累積雨量，嘉義以南地區都有超過500毫米，甚至台南將近600毫米，高屏有將近700毫米。目前這樣的強降雨還是會持續，到明天清晨之前，這些地方的雨勢都是相當明顯。

目前大氣環境狀況，朱美霖表示，帶來這樣的顯著西南氣流的天氣系統配置，主要原因是台灣附近處在大的低壓帶當中，在北方浙江海面是今年第8號颱風竹節草，隨著竹節草颱風逐漸往西北方向移動，帶動台灣附近的低壓帶及台灣南側的西南風的強風區會來到台灣附近，因此今天到明天清晨這樣的大氣配置之下，西南風相當強勁，帶來豐沛的水氣，以及也會與台灣地形交互作用造成強降雨。

朱美霖表示，整個大低壓帶在台灣南側這一部分的緯度，都是有相當明顯的西南氣流影響。而第9號颱風柯羅莎則是在比較東側的地方，所以在整個台灣附近都是大的低壓帶環境。未來1周持續留意低壓帶南側的強風有沒有持續影響台灣附近。

朱美霖表示，根據1500高度的高空風場配置，西南風的強風軸就在恆春附近南端一帶，竹節草颱風由於位在上海附近，台灣附近的強風都是比較明顯的。明後天隨著颱風逐漸來到中國大陸上空，這樣的西南風走勢有稍微減緩的趨勢，所以明天白天之後，整體的雨勢有略為減緩的情形，不過還是要注意可能會有大雨或豪雨的狀況。

她說，後續西南風的強風，以及一路經過南海到台灣附近的不穩定的水氣帶，還是會在台灣附近，所以周末還是要留意可能會有下一波西南風再增強可能造成的雨勢。

過去降雨，朱美霖表示，昨天一整天的累積雨量，部分地區累積雨量還不小，台中、南投附近山區，以及嘉義以南這一帶，都是顯著雨勢。北台灣過去一段時間受到竹節草颱風外圍環流的影響，也有些短暫的顯著雨勢，不過今天隨著颱風遠離，這樣的降雨是比較沒有再持續了，轉為比較多雲到晴的天氣。

朱美霖表示，中南部和澎湖過去都有比較明顯的累積雨量，昨天累積雨量在屏東恆春和高雄茂林來到超過200毫米，也有些短延時強降雨。

在24小時累積部分，朱美霖表示，清晨嘉義的鹿草也有接近500毫米的降雨，白天雖然有些降雨減緩的趨勢，不過入夜到今天清晨雨勢又再明顯加強了。

今天截至上午9時日累積雨量，其實已經相當顯著，朱美霖表示，尤其苗栗以南都是有比較明顯的降雨，其中日累積雨量在屏東春日、高雄的桃源有來到將近300毫米，從過去24小時累積雨量，高雄茂林山區部分有超過500毫米，甚至屏東山區目前逐漸累積超過500毫米，這當中也是伴隨顯著的短延時強降雨，昨天低壓帶不穩定在3小時以及1小時都有這樣致災性的強降雨發生。

朱美霖表示，今天這樣的強降雨區域也是滿多的，在比較近山區平地或山區，3小時雨勢在嘉義竹崎來到超過200毫米，高雄也有將近200毫米，這是屬於短延時大豪雨。

時雨量部分，朱美霖表示，嘉義梅山和雲林古坑也有超過100毫米，是相當顯著的強降雨。

朱美霖表示，苗栗以南都有超過30毫米以上，比較顯著的時候有來到80毫米左右，算滿明顯的強降雨。西南風的強風在影響台灣陸地的同時，這樣的強降雨比較偏向近山區到山區附近。今天晚間還有些陸風作用影響之下，中南部平地還是有可能有比較強的降雨發生。

未來降雨趨勢，朱美霖表示，今天白天中南部山區強降雨比較持續，平地也有間歇雨勢發生，北部、東半部大致多雲到晴、有午後雷陣雨的天氣為主。今晚除了山區的強降雨持續，平地也可能有下一波雨勢發生。明天白天之後隨著西南風有稍微減弱，這種與陸地對吹的強風以及強降雨的狀況有略為減緩的趨勢，但是南部尤其高屏地區還是可能會有比較顯著的雨勢。

朱美霖表示，明晚中南部平地降雨還是有日夜上的變化，雖然明天雨勢和今天相比有略為減緩趨勢，但是還是會有局部大雨或豪雨發生，要多加留意。

西南氣流影響，易有短延時強降雨，中央氣象署發布豪雨特報，今天高雄市山區、屏東縣山區有局部大豪雨或超大豪雨，南投縣、屏東縣地區及嘉義縣山區、台南市山區有局部豪雨或大豪雨，台中市、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市地區及雲林縣山區、台東縣山區有局部大雨或豪雨，苗栗、彰化、雲林及台東地區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方、落石、土石流及山洪暴發，低窪地區慎防淹水。超大豪雨地區：高雄市、屏東縣。大豪雨地區：南投縣、嘉義縣、台南市。

今天高溫部分，朱美霖表示，西南風影響之下，大台北和東半部縱谷有高溫發生，高溫可以來到35、36度左右，感受上和昨天比較不一樣。