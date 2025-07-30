福源顆粒花生醬勒令停產 業者：有疑慮都可退換貨

新竹「福源顆粒花生醬」多批產品檢出黃麴毒素不合格，遭新竹市衛生局要求下架回收，並勒令暫停生產；業者發布聲明表示，消費者若對產品有疑慮，都可進行退換貨。

新竹市衛生局昨天發布新聞資料指出，新竹福源顆粒花生醬有效期限2025年7月9日、2025年8月27日的產品，日前分別經台北、桃園市衛生局檢出黃麴毒素不合格，已要求全數下架；另外，有效期限2025年9月10日產品檢驗結果，黃麴毒素仍檢出不合格。

竹市衛生局表示，已責成業者依規將所有問題產品下架回收，並要求提供民眾退換貨窗口管道；業者因違反食品安全衛生管理法，將裁罰新台幣6萬元至2億元罰鍰。

關於新竹福源顆粒花生醬的製造、銷售與回收數量，衛生局人員今天向中央社記者表示，效期7月9日之產品製作約800罐，銷售677罐、回收123罐；效期8月27日之產品製作約770罐，銷售593罐、回收177罐；效期9月10日之產品製作約700罐，銷售及回收數量統計中，將持續追蹤。

對此，新竹市福源食品公司發布聲明表示，第一時間下架產品，並配合衛生局查核作業；已遵照新竹市衛生局依規將「新竹福源顆粒花生醬」產品暫停生產與販售，待產品確認無疑後再從事生產與販售。

福源公司表示，已通報下游業者進行全面回收及下架違規產品，消費者若對產品有疑慮，可透過客服電話03-5328118進行退換貨。