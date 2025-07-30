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加熱菸審查通過大轉彎？ 吳昭軍：「一點都不突然」未悖離健康台灣

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
國健署署長吳昭軍反駁加熱菸通過是卸任前的大禮，一切依法行政。記者廖靜清／攝影
國健署署長吳昭軍反駁加熱菸通過是卸任前的大禮，一切依法行政。記者廖靜清／攝影

國健署昨天公布，2家業者、14品項加熱菸品「有條件」通過健康風險評估審查，未來將合法上市。消息一出，民團紛紛炸鍋，認為2年多的審查怎麼會在署長卸任前夕突然政策大轉彎？國健署長吳昭軍表示，經過2年多專業審查，哪裡突然了？強調一切依法行政。

吳昭軍強調，所有過程皆經過專家審查，衛福部秉持科學實證、專業及保護公眾健康之最高目標，聘請毒理學、臨床藥理、成癮、公共衛生等領域專家，組成審查會，審慎逐一品項申請案審查。「歷時2年多，我們一直在進行，並沒有怠惰，公布結果是因為經過審慎評估。」

吳昭軍強調，這項公告並沒有悖離「健康台灣」宗旨，國健署長期致力於菸害防制，落實禁菸、戒菸、到無菸。未來針對加熱菸產品上市，將加強嚴格管理力道，尤其是第三方機構進行監視和監測，業者每年提交各項監測資料。

「我們鼓勵大家不抽菸。」吳昭軍說，指定菸品健康風險評估經得起審查，公務人員一切依法行政，並沒有民團所說的獨厚哪一家菸商業者，更非卸任前送大禮，經過2年多的審查，結果出來了，自然就公布結果，外界不要多做臆測，跟他退休一點關係都沒有。

風險 國健署 加熱菸

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