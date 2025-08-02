早餐不一定要在早上！不吃恐增心肌梗塞風險 專家：空腹時間是關鍵
根據日媒「President Online」報導，「早睡、早起、吃早餐」幾乎是已公認的健康基本原則。但自治醫科大學名譽教授藤村昭夫指出，所謂的「早餐」（breakfast），不一定要在早上，「長時間空腹」的第一餐，即可算是早餐。也就是說，睡到中午起床者的午餐，或下午才起床的夜班工作者的晚餐，只要有十小時以上的間隔，都算是有效的早餐。
為什麼要間隔十小時呢？藤村醫師解釋，長時間空腹能幫助身體重啟生理時鐘，這是維持生理節奏與代謝健康的重要關鍵。換言之，若想在早上7點吃早餐，前一晚的最後一餐最好在晚上9點前結束，才能讓身體有足夠的「修復時間」。
若忽略早餐，可能導致一連串健康問題。一項歷經6年的研究發現，經常不吃早餐者，會加速冠狀動脈硬化，使血液無法順利運送到心肌，罹患心肌梗塞的風險比有吃早餐的人高出近兩倍。此外，若不吃早餐又在深夜用餐，短期內心肌梗塞復發的機率甚至高達4至5倍。不只如此，晚間進食也會讓血糖與胰島素濃度異常上升，提高糖尿病風險。
對孩子而言，早餐更是大腦主要的能量來源。某項針對4600多位國中生的研究指出，有吃早餐的學生在學業成績表現上，明顯比沒吃早餐的學生高出約1.7倍。專家建議，無論是成年人或孩童，有充足睡眠、讓身體有充分修復時間，並享用早餐，即是個人健康管理的重點。
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