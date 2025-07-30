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客家幣登記到中午12時下午2時抽籤 中籤網址看這裡

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導

客家委員會今年度首次推辦客家幣計畫，發放25萬份、每份等值1000元的「客家幣」，登記到今天中午12時，下午2時客委會依身分證字號尾數抽籤，並將結果公布於活動網站（https://www.hakkacoin.com.tw/#about﹚。

客委會為獎勵客語傳承、鼓勵民眾走入客庄並建構客語的使用環境，希望透過實質的經濟誘因，引導中籤民眾進入客庄，親身體驗客庄文化與在地風情，開放登記期間自7月1日起至7月30日中午12時。

申請資格包括通過114年舉辦的客語認證考試者或97到114年獲表揚客語家庭成員，符合資格者，7月1日起寄送客家幣紙本QR Code信件。此外，114年滿18歲到49歲青壯年於期間內至合作金融機構App進行登記，中籤者可於該App數位券匣查詢及使用。

客委會指出，本次「客家幣抽籤記者會」邀請達文西法律事務所律師葉奇鑫、客委會政風室主任劉鎮宇、客委會古秀妃主委共同出席見證，由古主委針對身分證號末碼進行公開抽籤，並同步直播，確保程序公正、透明。

客家幣登記到中午12時下午抽籤。圖／擷取自客委會網站
客家幣登記到中午12時下午抽籤。圖／擷取自客委會網站

客語 客家 客委會

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