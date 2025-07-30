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西南氣流發威持續超大豪雨 山區慎防土石流及山洪暴發

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
西南氣流影響，易有短延時強降雨，中央氣象署發布豪雨特報。本報資料照片
西南氣流影響，易有短延時強降雨，中央氣象署發布豪雨特報。本報資料照片

西南氣流影響，易有短延時強降雨，中央氣象署發布豪雨特報，影響時間至晚上。高雄市山區、屏東縣山區有局部大豪雨或超大豪雨，南投縣、屏東縣地區及嘉義縣山區、台南市山區有局部豪雨或大豪雨，台中市、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市地區及雲林縣山區、台東縣山區有局部大雨或豪雨，苗栗、彰化、雲林及台東地區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方、落石、土石流及山洪暴發，低窪地區慎防淹水。

超大豪雨：高雄市山區、屏東縣山區。

大豪雨：南投縣、嘉義縣山區、台南市山區、屏東縣、恆春半島。

豪雨：台中市、雲林縣山區、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、台東縣山區。

大雨：苗栗縣、彰化縣、雲林縣、台東縣。

豪雨 嘉義 屏東縣

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