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整理包／客家幣中獎號碼出爐！使用方法、期限 全台可消費千家店完整名單看這裡

聯合新聞網／ 綜合報導
客家委員會攜手一卡通公司推出的數位消費券，每人可領取1000元。圖／AI生成
客家委員會攜手一卡通公司推出的數位消費券，每人可領取1000元。圖／AI生成

政府發錢了！為推動客家文化發展，客委會宣布7月起發放28萬份面額1000元的客家幣，提供給符合資格的民眾領取，誰符合資格、中籤後怎使用、哪些場所可用？《聯合新聞網》整理完整資訊，讓您一次看懂。

中獎號碼如下（依身分證字號尾數大小排序）

01、04、09、19、20、22、23、25、32、36、37、44、46、49、52、54、55、68、70、72、74、75、79、82、83、85、89、91、93、94、97、98

一、什麼是客家幣？

客家幣是由客家委員會攜手一卡通公司推出的數位消費券，每人可領取1000元，鼓勵民眾使用客語、參與客庄文化活動並在地消費，2025年度將發放28萬份，使用期限長達11個月。

二、誰可以領取客家幣？

共3種族群可領取，符合不同資格的民眾可重複領取。

•114年通過客語認證民眾：不限年齡，所有通過114（2025）年度客語能力各級認證的考生皆可領取；若通過不同腔調認證，則可分別領取。符合資格者，將於7月1日起寄送客家幣紙本QR Code信件。

•客語家庭：於客家幣發放日前曾獲表揚的歷年客語家庭成員，通過認證者（不限級別）即列為發放對象，如原本採拍攝影片方式獲表揚者，補充更新講客生活影片、經客委會確認後亦列為發放對象。符合資格者，將於7月1日起寄送客家幣紙本QR Code信件。

•114年滿18歲~49歲青壯年：於期間內至合作金融機構APP進行登記，中籤者可於該APP數位券匣查詢及使用。

三、如何使用客家幣？

使用時間：
2025年8月1日至2026年6月30日，逾期自動失效。　　　　　　

使用限制：
客家幣不得轉售、兌換成現金，亦無法轉贈。

使用方式：
於合作店家出示手機App內QR Code或掃描店家QR Code（TWQR），金額可自行輸入、不限次數使用，直到用完為止。

客家幣如何使用。圖擷取自客家委員會臉書
客家幣如何使用。圖擷取自客家委員會臉書
客家幣如何使用。圖擷取自客家委員會臉書
客家幣如何使用。圖擷取自客家委員會臉書

四、哪裡可以用客家幣？

使用範圍：
覆蓋11個縣市、70個客家文化重點發展區之「亻厓講客」客家幣特約店家消費，其店家超過1000間，計畫擴展至3000間。

⮕查詢完整店家名單：請至客委會網站，可依地區、類別篩選合作店家。

客家

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