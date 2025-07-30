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男子近月只能吃流質還不警覺 部桃醫：食道癌初不明顯

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
桃園58歲男吃一個月流質食物以為是腸胃不舒服，道到部桃檢查確認食道癌。記者鄭國樑／攝影
桃園58歲男吃一個月流質食物以為是腸胃不舒服，道到部桃檢查確認食道癌。記者鄭國樑／攝影

58歲林先生菸酒不離身，最近一個月只能攝取流質飲食，起初不以為意，以為是消化不良，在住家附近診所就醫多次並未改善，直到明顯吞嚥困難才警覺不對勁，診所協助轉診至部立桃園醫院門診檢查，確認罹患食道癌合併淋巴轉移，屬於癌症晚期。

桃園醫院血液腫瘤科主任白日東表示，食道癌的病患初期症狀不明顯，也不易從理學檢查發現，所以很難早期診斷食道癌，典型症狀為吞嚥困難或體重減輕，其他為胸痛、頸部腫塊、上腹痛或嘔吐、聲音沙啞等症狀，症狀時間從10多天至1年多不等；病患這次的主要警訊是「吞嚥困難」，尤其對固體食物吞嚥出現阻塞感，是食道腫瘤壓迫導致管腔狹窄的典型表現。

白日東說，這名患者在短短一個月內，從正常飲食變成只能喝湯、牛奶，實際上就是因為腫瘤已經阻塞超過一半的食道空間，但病患不覺得只能喝流質是一個警訊，錯失更早檢查的良機。

白日東說明，臨床上懷疑食道癌時，視情況會安排一系列檢查，如胃鏡檢查及切片、胸部及腹部電腦斷層、正子攝影、內視鏡超音波、支氣管鏡檢查等。治療方式包括內視鏡治療、手術治療、放射線治療、化學治療、標靶及免疫治療。林先生的腫瘤較大，而且已有淋巴轉移，並不適合立即開刀，所以治療方向會先以化學治療合併放射線治療為主。

桃園醫院護理師簡宜蘋提醒，癌症並非無聲的殺手，而是常常有細微警訊，只是容易被忽略，平時應重視吞嚥變化，若出現持續喉嚨卡卡、吞嚥不順、胸口悶脹等症狀，應及早就醫，食道癌也能有效被控制。另外，食道癌的發生，和飲食習慣及生活壓力有很大的關係，建議三餐定時定量、不暴飲暴食、多食含β胡蘿蔔及維他命Ｃ蔬果，少吃醃漬、煙燻、油煎及富含亞硝胺食物，此外避免吃太過滾燙的食物、熱湯、熱茶等，多運動，定期健檢，遠離菸酒，緩衝生活緊張，就是避免得到食道癌的最重要的方法。

腫瘤 食道癌 飲食習慣

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