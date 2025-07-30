快訊

川普關稅陰影！英國鋼鐵城鎮的生存轉型之戰

台灣也受影響！俄羅斯規模8.7強震引發海嘯 氣象署曝抵台時間

獨／沈玉琳住院最新狀況曝 持續發燒但意識清醒：並未腦水腫

聽新聞
0:00 / 0:00

海嘯下午抵台灣 粉專示警：海底地震引發的大規模海水位變動 極具危險

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
俄羅斯堪察加半島東部外海今天上午7時25分發生規模8.7強烈地震。該地震所引發海嘯，預計約於下午1時18分開始影響台灣。圖／取自中央氣象署網站
俄羅斯堪察加半島東部外海今天上午7時25分發生規模8.7強烈地震。該地震所引發海嘯，預計約於下午1時18分開始影響台灣。圖／取自中央氣象署網站

俄羅斯堪察加半島東部外海今天上午7時25分發生規模8.7強烈地震，中央氣象署發布海嘯警訊，該地震所引發海嘯，預計約於下午1時18分開始影響台灣。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，因俄羅斯堪察加半島發生規模8.7強震，海嘯預計下午1時18分起抵達台灣，勿前往海邊、港口、防波堤、河口與海堤附近活動，海嘯並非普通海浪，是由海底地震引發的大規模海水位變動，可能伴隨多次海水快速退潮與強烈回湧，極具危險，勿驚慌，但務必小心，提高警覺。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，海嘯預估30公分至1公尺，包括東南沿海（台東成功至屏東滿州）、西南沿海（台南至屏東恆春），台灣其餘海岸在30公分以下。

氣象粉專「觀氣象看天氣」表示，預計海嘯波最早下午1時18分到達台灣附近沿岸，各地可能出現0.3至1.0公尺海嘯，海邊遊玩民眾務必留意。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

海嘯 規模

延伸閱讀

氣象署：俄羅斯規模8.7強震所引發海嘯 下午1時18分開始影響台灣

丹娜絲颱風重創南台灣 日本石川縣捐100萬日圓助重建

俄瞞真相…陣亡歸類逃兵或失蹤 烏估俄傷亡105萬人

童子賢揭七千萬善款遭黑箱 花蓮地震災民受威脅

相關新聞

客家幣登記到中午12時下午2時抽籤 中籤網址看這裡

客家委員會今年度首次推辦客家幣計畫，發放25萬份、每份等值1000元的「客家幣」，登記到今天中午12時，下午2時客委會依...

氣象署：俄羅斯規模8.7強震所引發海嘯 下午1時18分開始影響台灣

今天上午7時25分，俄羅斯堪察加半島東部外海發生規模8.7強烈地震，中央氣象署發布海嘯警訊，氣象署說，接獲太平洋海嘯警報...

台中、嘉縣、屏東「山區暴雨」國家級警報響 大雷雨示警區域曝

西南氣流影響，易有大雨或豪雨，局部地區可能有豪雨等級以上降雨，中央氣象署針對台中市、彰化縣、南投縣發布大雷雨即時訊息，持...

西南氣流邊緣+竹節草外圍環流合流作用 鄭明典：強風軸通過巴士海峽

西南氣流影響，易有大雨或豪雨，局部地區可能有豪雨等級以上降雨，前中央氣象局長鄭明典在臉書表示，現在的雨型主要是西南氣流邊...

加熱菸2業者過關 民團錯愕：拿民眾當祭品

歷經兩年多審查，國健署昨宣布二家業者、十四品項加熱菸品「有條件」通過健康風險評估審查，消費者有望半年後於菸品通路購買加熱...

中南慎防致災雨 5縣市大雷雨狂轟 吳德榮：下周三再轉盛夏

西南氣流影響，易有短延時強降雨，中央氣象署發布豪雨特報，今天高雄市及屏東縣山區有局部豪雨或大豪雨，嘉義市、嘉義縣、台南市...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。