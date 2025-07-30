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台灣也受影響！俄羅斯規模8.7強震引發海嘯 氣象署曝抵台時間

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氣象署：俄羅斯規模8.7強震所引發海嘯 下午1時18分開始影響台灣

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
今天上午7時25分，俄羅斯堪察加半島東部外海發生規模8.7強烈地震。圖／取自中央氣象署網站
今天上午7時25分，俄羅斯堪察加半島東部外海發生規模8.7強烈地震。圖／取自中央氣象署網站

今天上午7時25分，俄羅斯堪察加半島東部外海發生規模8.7強烈地震，中央氣象署發布海嘯警訊，氣象署說，接獲太平洋海嘯警報中心通報，該地震所引發海嘯，預計約於下午1時18分開始影響台灣，特此發布海嘯警訊。

氣象署提醒沿海地區民眾，提高警覺嚴加防範，氣象署將嚴密監視海嘯的後續影響，隨時提供最新資訊。

海嘯預估資訊：

北部沿海地區，7/30 13:41，小於0.3公尺。

東北沿海地區，7/30 13:24，小於0.3公尺。

東部沿海地區，7/30 13:18，小於0.3公尺。

東南沿海地區，7/30 13:19，0.3至1公尺。

西南沿海地區，7/30 13:31，0.3至1公尺。

海峽沿海地區，7/30 13:45，小於0.3公尺。

今天上午7時25分，俄羅斯堪察加半島東部外海發生規模8.7強烈地震。該地震所引發海嘯，預計約於下午1時18分開始影響台灣。圖／取自中央氣象署網站
今天上午7時25分，俄羅斯堪察加半島東部外海發生規模8.7強烈地震。該地震所引發海嘯，預計約於下午1時18分開始影響台灣。圖／取自中央氣象署網站

海地 海嘯 氣象署

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