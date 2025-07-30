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沈玉琳住院驚傳猛爆性肝炎 醫示警「初期症狀常被忽略」致死率高達80％

聯合新聞網／ 綜合報導
沈玉琳。聯合報系資料照／記者葉君遠攝影
沈玉琳。聯合報系資料照／記者葉君遠攝影

57歲資深主持人沈玉琳於昨（29日）驚傳疑似罹患猛爆性肝炎，並被送往台北內湖三軍總醫院接受治療，一度有消息指出他病情惡化至腦水腫並陷入昏迷，震撼演藝圈。不過今（30日）最新消息澄清，沈玉琳實際狀況並未如外界所傳那般危急，並未出現腦水腫或陷入昏迷，目前僅因肝功能指數異常而住院觀察，也並非住在加護病房，主要是配合檢查並順勢休養。

報導，沈玉琳日前已連續三至四天出現發燒與食慾不振的情形，起初他以為只是因為工作勞累導致身體不適，便自行補眠休息，未料症狀未見改善。其妻子芽芽見情況不對，堅持陪同他就醫，並聯繫好友潘若迪陪伴前往醫院。醫師檢查後發現其肝功能指數異常，建議轉院至三總進行更詳細的檢查與治療，目前仍在等候檢查結果。

根據台灣肝病醫療策進會的官網資料指出，猛爆性肝炎的醫學名稱為「急性肝衰竭」，是一種肝細胞短時間內大量壞死，導致肝臟功能急速下降的危急病症。若未在黃金時間內接受治療，致死率可高達八成，因此早期發現與治療相當重要。

猛爆性肝炎的初期症狀常與一般肝炎或身體疲勞相似，可能出現食慾變差、倦怠、噁心等不適，常被誤認為是生活壓力或睡眠不足所致。若在黃疸出現後八週內進一步發展成肝性腦病變，就可被判定為猛爆性肝炎。病患會因肝臟代謝功能受損，膽紅素累積於體內，導致眼白變黃、皮膚變色，甚至排出茶色尿液。

家醫科醫師陳敬睿也曾在臉書表示，急性肝衰竭的常見原因包括病毒性肝炎、藥物誘發、服用不明偏方、中草藥濫用、過量飲酒，以及代謝異常等因素。他強調，這並不是單純因為熬夜或疲累，而是一種可能危及性命的重大疾病，民眾應避免隨意服藥或忽視身體異狀。

陳敬睿補充說明，急性肝衰竭的病程發展迅速，從初期的倦怠、黃疸到腹水、腳腫，再到神經系統受影響、出現感覺異常或嗜睡等症狀，最嚴重可能演變為肝昏迷甚至死亡。他呼籲，一旦出現眼白變黃或茶色尿等警訊，應立即就醫找出病因，爭取治療時機。

沈玉琳 猛爆性肝炎

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