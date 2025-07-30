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颱風西南氣流攪局 避暑景點阿里山觀光旅遊受創業者叫苦

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
林保署嘉義分署原宣布今天阿里山國家森林遊樂區開園，又因上午縣府宣布停班停課休園，阿里山觀光旅遊受創，業者叫苦，也打亂旅客行程。圖／林保署嘉義分署提供
林保署嘉義分署原宣布今天阿里山國家森林遊樂區開園，又因上午縣府宣布停班停課休園，阿里山觀光旅遊受創，業者叫苦，也打亂旅客行程。圖／林保署嘉義分署提供

6日深夜丹娜斯颱風登陸嘉義縣，暑假熱門避暑景點嘉義縣阿里山森林遊樂區休園3天，小火車預警停駛4天，災後半個多月，又遭西南氣流侵襲，縣府宣布停班停課2天，森林遊樂區休園，林保署嘉義分署原宣布今天森林遊樂區開園，又因上午縣府宣布停班停課休園，阿里山觀光旅遊受創，業者叫苦，也打亂旅客行程。

林保署嘉義分署說，縣府上午緊急發布竹崎、番路、大埔、阿里山鄉今天停止上班、停止上課，為保障遊客安全，轄管阿里山國家森林遊樂區、鰲鼓濕地森林園區、自然步道及觸口自然教育園區，同步配合停止開放。

因天氣未穩定，後續森林遊樂區開園與否，將配合縣府停班課公告為原則，不另行每天發布，請民眾隨時留意縣府公告及天候資訊，並避免前往山區以確保安全。

正值暑假旅遊旺季，阿里山公路通暢，飯店民宿原訂房客滿，受休園影響，陸續退房，取消明顯攀升，業者大嘆「颱風沒來，損失已經出現」。阿里山陳姓飯店業者說，暑假訂房最滿，客人大多提前1個月訂好房，因為遊樂區休園，加上交通可能受阻，退訂人數提高。

林保署嘉義分署原宣布今天阿里山國家森林遊樂區開園，又因上午縣府宣布停班停課休園，阿里山觀光旅遊受創，業者叫苦，也打亂旅客行程。圖／林保署嘉義分署提供
林保署嘉義分署原宣布今天阿里山國家森林遊樂區開園，又因上午縣府宣布停班停課休園，阿里山觀光旅遊受創，業者叫苦，也打亂旅客行程。圖／林保署嘉義分署提供

阿里山 停班停課 森林遊樂區

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