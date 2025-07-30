國家級警報再響！南投縣大雷雨 慎防劇烈降雨、淹水

西南氣流影響，易有短延時強降雨，中央氣象署發布南投縣大雷雨即時訊息，持續時間至上午10時15分。已針對此大雷雨發布災防告警訊息（PWS）。慎防劇烈降雨、雷擊，溪河水暴漲，坍方、落石、土石流，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

中央氣象署發布豪雨特報，今天高雄市山區有局部大豪雨或超大豪雨，嘉義縣山區、台南市山區、屏東縣山區有局部豪雨或大豪雨，台中市、南投縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣地區及雲林縣山區、台東縣山區有局部大雨或豪雨，苗栗、彰化、雲林及台東地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方、落石、土石流及山洪暴發，低窪地區請慎防淹水。超大豪雨地區：高雄市。大豪雨地區：嘉義縣、台南市、屏東縣。