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低壓帶偏強西南風影響 賈新興：今起至下周二苗栗以南連續降雨

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
西南氣流影響，易有短延時強降雨，中央氣象署持續發布豪雨特報。本報資料照片
西南氣流影響，易有短延時強降雨，中央氣象署持續發布豪雨特報。本報資料照片

西南氣流影響，易有短延時強降雨，中央氣象署持續發布豪雨特報，今天高雄市山區有局部大豪雨或超大豪雨，嘉義縣及屏東縣山區有局部豪雨或大豪雨，嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣地區及雲林縣、南投縣山區有局部大雨或豪雨，中部及台東地區有局部大雨發生的機率。

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」表示，今天起至8月5日，受低壓帶偏強西南風影響，苗栗以南有連續降雨發生且易有局部較大雨勢發生的機率，午後其它地區有局部短暫陣雨。8月6日至8日，午後各地山區有零星短暫陣雨。超過5天後預報變動度大、不確定性較高，留意最新的預報資訊。

※ 以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

豪雨 嘉義 屏東縣

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