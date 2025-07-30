台中、嘉縣、屏東「山區暴雨」國家級警報響 大雷雨示警區域曝
西南氣流影響，易有大雨或豪雨，局部地區可能有豪雨等級以上降雨，中央氣象署針對台中市、彰化縣、南投縣發布大雷雨即時訊息，持續時間至8時45分；並針對台東縣、雲林縣、屏東縣、高雄市、南投縣、彰化縣、嘉義縣發布大雷雨即時訊息，持續時間至上午9時45分；慎防劇烈降雨、雷擊，溪河水暴漲，坍方、落石、土石流，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。
大雷雨即時訊息示警區域：
台中市：中區、東區、南區、西區、北區、西屯區、南屯區、北屯區、豐原區、東勢區、大甲區、清水區、沙鹿區、梧棲區、后里區、神岡區、潭子區、大雅區、新社區、石岡區、外埔區、大安區、烏日區、大肚區、龍井區、霧峰區、太平區、大里區、和平區。
彰化縣：彰化市、鹿港鎮、和美鎮、線西鄉、伸港鄉、福興鄉、秀水鄉、花壇鄉、芬園鄉、大村鄉、田中鎮、社頭鄉、二水鄉。
南投縣：南投市、竹山鎮、集集鎮、名間鄉、鹿谷鄉、中寮鄉、魚池鄉、國姓鄉、水里鄉、信義鄉、埔里鎮、草屯鎮、仁愛鄉。
雲林縣：斗六市、古坑鄉、林內鄉。
嘉義縣：竹崎鄉、梅山鄉、番路鄉、大埔鄉、阿里山鄉。
高雄市：美濃區、六龜區、甲仙區、杉林區、茂林區、桃源區、那瑪夏區。
屏東縣：鹽埔鄉、高樹鄉、內埔鄉、三地門鄉、霧臺鄉、瑪家鄉、泰武鄉、來義鄉、春日鄉。
台東縣：卑南鄉、海端鄉、延平鄉、金峰鄉、達仁鄉。
山區暴雨通報，中央氣象署發布山區暴雨，警戒區域為台中市太平區，針對台中市頭汴坑溪（仙女瀑布至一江橋）發布災防告警，持續時間至上午9時43分。
此外，嘉義縣番路鄉、屏東縣三地門鄉、屏東縣內埔鄉、屏東縣瑪家鄉、嘉義縣大埔鄉、屏東縣霧臺鄉也有山區暴雨。氣象署針對嘉義縣草山溪（葫蘆谷）、屏東縣沙漠溪（海神宮）、屏東縣牛角灣溪、屏東縣隘寮北溪（飛龍瀑布群）發布災防告警，持續時間至上午9時41分。
以上山區已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並儘速遠離。遠離河川區域，勿從事溯溪、釣魚、戲水等活動，以策安全。
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