快訊

台灣關稅是15%左右？彭博：川普已給「最佳稅率」 要求比日本投資更多

西南氣流雨彈炸山區 嘉縣府宣布山區5鄉停班停課

文湖線開了近30年才狂出包？專家指相當有可能 耗損恐更快

聽新聞
0:00 / 0:00

致災強降雨慎防淹水！高雄超大豪雨、嘉屏大豪雨 淹水警戒區域曝

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
西南氣流影響，易有短延時強降雨，中央氣象署持續發布豪雨特報。本報資料照片
西南氣流影響，易有短延時強降雨，中央氣象署持續發布豪雨特報。本報資料照片

西南氣流影響，易有短延時強降雨，中央氣象署持續發布豪雨特報，今天高雄市山區有局部大豪雨或超大豪雨，嘉義縣及屏東縣山區有局部豪雨或大豪雨，嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣地區及雲林縣、南投縣山區有局部大雨或豪雨，中部及台東地區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方、落石、土石流及山洪暴發，低窪地區慎防淹水。

超大豪雨：高雄市山區。

大豪雨：嘉義縣山區、屏東縣山區。

豪雨：南投縣山區、雲林縣山區、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、恆春半島。

大雨：台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、台東縣。

水利署發布淹水警戒，低窪地區及道路特別注意防範積淹水。一級：嘉義縣梅山鄉；二級：南投縣竹山鎮、鹿谷鄉，嘉義縣大埔鄉、竹崎鄉、阿里山鄉，高雄市那瑪夏區。

豪雨 嘉義 屏東縣

延伸閱讀

雲嘉國家級警報響！雨彈升級3縣市大豪雨 持續淹水警戒

南部晚間雨勢加劇 17縣市發布豪雨特報「下雨到明午後」

屏東山區大雨不斷 撤離78人、台24線封閉

嘉義縣積淹水最多達64處 現剩2處災情

相關新聞

台中、嘉縣、屏東「山區暴雨」國家級警報響 大雷雨示警區域曝

西南氣流影響，易有大雨或豪雨，局部地區可能有豪雨等級以上降雨，中央氣象署針對台中市、彰化縣、南投縣發布大雷雨即時訊息，持...

西南氣流邊緣+竹節草外圍環流合流作用 鄭明典：強風軸通過巴士海峽

西南氣流影響，易有大雨或豪雨，局部地區可能有豪雨等級以上降雨，前中央氣象局長鄭明典在臉書表示，現在的雨型主要是西南氣流邊...

加熱菸2業者過關 民團錯愕：拿民眾當祭品

歷經兩年多審查，國健署昨宣布二家業者、十四品項加熱菸品「有條件」通過健康風險評估審查，消費者有望半年後於菸品通路購買加熱...

中南慎防致災雨 5縣市大雷雨狂轟 吳德榮：下周三再轉盛夏

西南氣流影響，易有短延時強降雨，中央氣象署發布豪雨特報，今天高雄市及屏東縣山區有局部豪雨或大豪雨，嘉義市、嘉義縣、台南市...

因應外籍看護新制 擴編11.8億元

八十歲以上聘請外籍看護免評巴氏量表新制將於八月上路，推估聘請外看者新增十萬人，恐釀一波「棄重擇輕」潮。為降低衝擊，勞動部...

嘉義縣國家級警報響 大雷雨狂炸 高嘉屏1級淹水警戒

西南氣流影響，易有短延時強降雨，中央氣象署發布嘉義縣竹崎鄉、梅山鄉大雷雨即時訊息，持續時間至上午7時。已針對此大雷雨發布...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。