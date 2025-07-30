致災強降雨慎防淹水！高雄超大豪雨、嘉屏大豪雨 淹水警戒區域曝

西南氣流影響，易有短延時強降雨，中央氣象署持續發布豪雨特報，今天高雄市山區有局部大豪雨或超大豪雨，嘉義縣及屏東縣山區有局部豪雨或大豪雨，嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣地區及雲林縣、南投縣山區有局部大雨或豪雨，中部及台東地區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方、落石、土石流及山洪暴發，低窪地區慎防淹水。

超大豪雨：高雄市山區。

大豪雨：嘉義縣山區、屏東縣山區。

豪雨：南投縣山區、雲林縣山區、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、恆春半島。

大雨：台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、台東縣。

水利署發布淹水警戒，低窪地區及道路特別注意防範積淹水。一級：嘉義縣梅山鄉；二級：南投縣竹山鎮、鹿谷鄉，嘉義縣大埔鄉、竹崎鄉、阿里山鄉，高雄市那瑪夏區。